Cristina Pardo revela en 'El Hormiguero' el incómodo momento que vivió con Miguel Bosé y no se vio en pantalla

La presentadora de 'Más vale tarde', Cristina Pardo, ha acudido como cada jueves a 'El Hormiguero' para participar en la ya tradicional 'tertulia de actualidad', sección con la que el programa de Atresmedia despide la semana y en la que participan rostros tan conocidos como Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y el propio Pablo Motos.

Como cada semana, en la mesa de 'Trancas y Barrancas' se ha analizado diversos temas de actualidad y también curiosos, pero uno de los momentos más importantes ha llegado cuando Pablo Motos ha preguntado a Pardo sobre su comentada entrevista a Miguel Bosé, que se emitió en laSexta el pasado miércoles.

Con motivo de la presentación de sus memorias, Miguel Bosé se sentaba con la periodista para analizar los apuntes más relevantes que se recogen en este libro, aunque la periodista también quiso preguntarle por otros asuntos, como el relacionado con la entrevista que concedió a Jordi Évole hace unos meses.

Tras la emisión del programa, Bosé reapareció públicamente en el mes de abril y no tuvo reparo en valorar el resultado de su entrevista en 'Lo de Évole', e incluso desveló cuál es su verdadera relación con el presentador catalán. En este sentido, la valoración del artista no fue de lo más positiva, señalando que hay ciertos aspectos sobre los que no está nada contento.









Parece que aunque han pasado varios meses desde el encuentro entre el periodista y el artista en México, Miguel Bosé no ha cambiado de opinión y no quiere saber del periodista catalán. Por Évole le ha preguntado Cristina Pardo en este encuentro. Ante la pregunta, Miguel Bosé ha querido evitar pronunciarse al respecto esquivando las preguntas como si no supiese de quién estaba hablando.

Sin embargo, uno de los momentos más tensos ha llegado cuando Cristina Pardo le ha preguntado sobre el estado de su voz, tan comentado durante sus apariciones en la fase más aguda de la pandemia. En este sentido, el artista se ha mostrado molesto con la pregunta y ha respondido con otras cuestiones, incluso le ha llegado a preguntar si estaba sorda. Por último, Bosé ha concluido esta cuestión con la siguiente frase. "No dan su brazo a torcer aunque les maten", frase que ha generado más dudas que certezas.

El corte que Migue Bosé metió a Cristina Pardo en plena entrevista

Sobre este choque ha sido preguntada Cristina Pardo en 'El Hormiguero', momento que ha aprovechado para revelar a Pablo Motos y a todo el equipo lo que no se vio en la emisión de 'Más vale tarde'. En este sentido ha explicado que el equipo de prensa del artista decidió suspender la entrevista cuando salió el asunto del coronavirus. "Él determinó que yo estaba sorda, pero es que además, cuando terminó la entrevista, digo: el coronavirus. Y entonces me cortaron la entrevista".

"Le dije, bueno está acabando la entrevista y no te he preguntado por el coronavirus, me quedé callada y me dijo que eso no estaba en el libro. Entonces entró una persona y dijo que se había acabado la entrevista", ha explicado la periodista.