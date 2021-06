Cristina Pardo es interrumpida por su padre en pleno directo y le echa la bronca: "No te digo más"

Este domingo, tras analizar todas las noticias de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el plan de vacunación,Cristina Pardo ha dado paso a David de Jorge. Como es habitual cada fin de semana, 'Liarla Pardo' cede parte de su espacio al cocinero 'Robin Food', quien suele enviar elaboraciones sorpresa a la presentadora y los colaboradores para que las prueben en directo.

En este momento, la conductora del espacio de La Sexta volvió a demostrar su naturalidad y se sinceró al referirse al plato del chef como una "guarrindongada". "Es una tortilla de patata con cacao soluble y magdalenas. Es una maravilla", explicaba el cocinero. Una receta frente a la que la presentadora se mostró poco atraída y se forzó a probar. "¿Con cola cao soluble y magdalenas? Yo esto no me lo voy a comer", aseguraba Pardo.

Frente a cámara, la periodista puso cara de desagrado al descubrir el bocadillo e hizo hincapié en que llevaba "magdalenas literal". "¡Una magdalena cortada a la mitad! Pero escúchame, un poco de ornamentación", se quejaba Anabel Alonso, mostrándose de acuerdo con la presentadora. "Esto es una cerdada", señalaba la presentadora. "Es un bocata de resaca. Para cuando te levantas tarde y no te ha dado tiempo a desayunar", explicaba el chef.

A pesar de sus quejas, todos los presentes probaron el bocadillo y sus expresiones no tienen desperdicio. "Si hubiéramos puesto la tortilla entre las magdalenas... El pan me sobra", comenzaba opinando Alonso. Mientras tanto, Celia Villalobos le preguntaba si se refería a esa elaboración como "la mejor tortilla del mundo". Todos miraban el bocadillo con repugnancia a diferencia de Gonzalo Miró, quien, entre risas, disfrutaba de su merienda.





"¿Pero qué guarrada es esta?", se quejaba la presentadora. "Pero Gonzalo, por favor ¿Qué estás haciendo comiéndote medio bocadillo?", le preguntaba Pardo a su compañero tras dar el primer bocado y negarse a seguir comiendo. "Oye, os digo una cosa. A mí el pan me sobra porque la harina te la pone la magdalena, pero la tortilla está buena", insistía la actriz.

"Me ha escrito mi padre"

"Yo lo he probado y el problema que le veo al bocadillo es que la magdalena sabe demasiado y anula el sabor de lo otro", opinaba la conductora del espacio. "Un bocadillo de magdalenas con Cola cao es una cerdada, perdona que te diga", le reprochaba la periodista al cocinero. "Lo que pasa David, es que ya no tienes imaginación porque vamos...", comentaba la expolítica.

Fue entonces cuando, poco después, la presentadora interrumpió el programa y a su invitado para contar que acababa de recibir un mensaje de su padre en pleno directo. "Te voy a decir una cosa David. Me ha escrito mi padre", confesaba la presentadora, dejando claro que tenía que ver con el chef.

"Me ha dicho: 'Comete eso, por favor. Agradece la invitación'. No te digo más", contaba Pardo, provocando así las risas de sus compañeros. "Tortilla con cola cao, que asco más grande. David, muchas gracias por todo. Eres el mejor", concluía la presentadora para despedir al cocinero y sin hacer caso a la petición de su padre.