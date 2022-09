Cristina Pardo habla claro sobre Tamara Falcó tras su ruptura con Iñigo Onieva: "Me parece horroroso por ella"

Este lunes, Cristina Pardo e Iñaki López volvieron a ponerse al frente de 'Más vale tarde'. Tras hacer un repaso de la actualidad, sorprendieron al abordar la ruptura de Tamara Falcó e Iñigo Onieva después de que se filtrasen unas imágenes del empresario siendo desleal a la colaboradora de 'El Hormiguero' días después de anunciar la fecha de su boda. El programa de laSexta no suele detenerse en los temas de la crónica social, pero, en esta ocasión, Pardo quiso mojarse al tratarse de una noticia que afectaba directamente a una compañera.

"Voy a opinar sobre este tema porque yo coincido con Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’ y tengo algo que decir", comenzaba advirtiendo la presentadora a los espectadores, dejando claro que iba a opinar sobre el tema. "¿No es acaso el perdón el primero de los mandamientos?", preguntaba Iñaki López muy irónico. "No", reaccionaba Pardo, sin querer bromear con esta noticia.

"Yo solo sé que voy a opinar porque conozco a Tamara y me parece que es importante defender la integridad de las personas en este mundo en el que tenemos que hablar tantas veces de personas poco íntegras", señalaba Cristina Pardo ante Dani Mateo y López. "Yo no puedo defender mucho a Iñigo Onieva a pesar de que es empresario de la noche y es un gremio con el que tengo un vínculo especial", seguía bromeando el presentador.

"Tamara Falcó es una persona íntegra y buena"



"Coincido con Tamara en El Hormiguero una vez a la semana y la verdad estaba muy contenta y muy feliz, y muy enamorada de Íñigo Onieva, nos parezca bien o mal. A mi me da mucha pena", comenzaba diciendo la conductora del espacio de laSexta, teniendo en cuenta la relación que tiene con Falcó tras las cámaras de Antena 3.

"Yo entiendo que Tamara Falcó puede lo ser muchas cosas a ojos de la gente, pero Tamara Falcó es una persona íntegra y es una buena persona", apuntaba Pardo, saliendo en defensa de su compañera de 'El Hormiguero'. "A mi me parece que alguien que tiene exposición pública, someterla a este escarnio, a este ‘te arrastro por los suelos’, para luego, encima que ella ha sacado la cara por ti porque le has mentido, después tener que admitir que eres un mentiroso, me parece horroroso por ella", apuntaba Pardo contra Iñigo Onieva.

Asimismo, antes de dar por finalizado el tema, la presentadora quiso dedicar unas palabras a Falcó y darle un consejo en estos días tan complicados: "Es una persona fuerte. Lo que tiene que hacer ahora es trabajar y seguir con su vida porque de esto no se muere nadie y ella tampoco".