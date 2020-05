Cristiano Ronaldo indigna a muchos seguidores tras el ostentoso regalo a su madre

Madre no más que una, eso está claro y muchos son los que harían cualquier cosa por agradecer todo lo que su progenitora ha hecho por ellos. Estas muestras de agradecimiento se hacen más visibles durante un día en especial en el año, durante el Día de la Madre. De esta manera en los últimos días hemos visto como las redes sociales se han plagado de imágenes 'vintage' de personas felicitando a la mujer que les dio la vida.

Esto también se ha reflejado en el mundo de los famosos. No han sido pocas las celebritys que no han podido evitar subir imágenes a las redes sociales presentando a sus madres delantes de todos sus seguidores y alabarlas en público.

Apartado a parte quedan los regalos de este día tan especial, desde las tradicionales y efectivas flores hasta detalles de lo más suculento. Parece que para muchos ha quedado lejos aquellos regalos manuales del colegio; ceniceros de arcilla, portafotos o los clásicos llaveros que colgar en el retrovisor interior del coche. Ahora parece que muchos hijos buscan sorprender a sus madres de una forma más ostentosa.

Este es el último caso es el de Cristiano Ronaldo. El fútbolista siempre ha demostrado la gran admiración que siente por 'la mujer de su vida', sin embargo, el regalo del deportista luso a Dolores Aveiro ha despertado las críticas debido a la situación que se está viviendo durante estas semanas.

Cristiano Ronaldo junto a su familia el día de su presentación como jugador de la JuventusINSTAGRAM

Así ha sido el regalo de Cristiano a su madre que ha indignado a todos

Cristiano siempre ha presumido de su madre, le acompaña a todos los grandes eventos desde que es futbolista, además siempre ensalza el trabajo que hizo para sacarle hacia adelante después de la temprana desaparición de su padre del que nunca suele hablar.

Además la familia tuvo que enfrentarse a un importante susto de salud de la matriarca después de que Dolores Aveiro sufriera un ictus a comienzos del pasado mes de marzo.

Ahora tras la recuperación de su madre, y confinado en Madeira, el futbolista ha querido tener un 'caro' detalle con la 'mujer de su vida', por le día de la madre, nada menos que un coche valorado en más de 100.000 euros. Era la propia portuguesa la que compartía en su perfil de Instagram este detalle más que especial. Un coche de la marca Mercedes, de alta gama, y embalado con un lazo rojo.

En el mensaje que acompañaba a la fotografía, Aveiro agradecía a sus hijos por los regalos y felicitaba a todas las madres en su día. Esta imagen pronto conseguía miles de me gusta entre los seguidores de la matriarca de la familia de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, a pesar de la buena intención del futbolista luso, muchos son los que han considerado este regalo como inadecuado o falto de sensibilidad con la situación actual que está viviendo Portugal con más de 1000 muertos por el coronavirus y más de 25.000 contagios.

Es por eso que no se han hecho esperar los duros mensajes contra este ostentoso presente entre los seguidores de la familia y sectores de la prensa portuguesa. "No era el momento para un regalo así", "No se está a la altura de las personas que están sufriendo esta situación que es la peor crisis de sus vidas sin dinero para comer o para pagar el alquiler", y comentarios por el estilo ha recibido la familia del futbolista. Un Cristiano Ronaldo que no es la primera polémica que desata durante esta cuarentena, ya que fue muy criticado tras verle paseando con Giorgina durante el confinamiento en Portugal y también por entrenar en un estadio sin el permiso de las autoridades.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La lección provida de las madres de famosos no deseados: "Es importante que las mujeres tomen conciencia"

Cristiano Ronaldo y Jorge Mendes financian 35 plazas UCI para Lisboa y Oporto

El complicado momento que vive Cristiano Ronaldo por la salud de su madre: "Pedimos privacidad''