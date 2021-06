La contundente respuesta de Iker Jiménez cuando llaman a Carmen Porter “la fascista de tu mujer”

El presentador de 'Horizonte' y 'Cuarto Milenio', Iker Jiménez, ha respondido de manera contundente a un seguidor que atacaba directamente a Carmen Porter en redes sociales y a la que calificaba como “la fascista de tu mujer”. Y es que la periodista es la compañera habitual del presentador de Mediaset, tanto en los dos programas en los que está al frente, como en los diversos contenidos en directo que comparten a través de redes sociales como Youtube.

Mientras, ambos han ganado repercusión a nivel nacional por sus análisis sobre el posible origen del coronavirus en Wuhan, así como el ya conocido especial de 'Cuarto Milenio' que se emitió antes del estallido de contagios de coronavirus en nuestro país y que le costaron al comunicador gran cantidad de críticas. Por ello, no han sido pocos los seguidores y ajenos a los programas del dúo de periodistas que les critican ferozmente por sus opiniones y análisis, sus invitados o que directamente les califican de “fascistas” por poner en duda la versión oficial del Gobierno.









Los ataques a Carmen Porter



Este sábado el presentador de Cuatro lanzaba una reflexión a través de su perfil de Twitter en la que recriminaba la actitud de algunos políticos, medios de comunicación o expertos y lanzaba un mensaje sobre su futuro: “Es la pandemia la que me ha hecho replantearme todo. No voy a salir indemne. He visto como mentían autoridades, científicos y medios. He comprobado la poca fiabilidad de la percepción. El deseo de creer o descreer por encima de lo objetivo. Todo influirá en mi visión del futuro”.

Un comentario que no ha parecido gustar a todos sus seguidores en redes sociales. Especialmente a uno que, aunque ya es habitual que llamen “fascista” a Iker Jiménez, en este caso el apelativo se extiende a su mujer y a los invitados a su programa, entre los que se encuentran Juan Carlos Girauta o el youtuber Roma Gallardo. “¿La pandemia es lo que te ha hecho llevar fascistas por doquier a tu programa? ¿O es cosa de la fascista de tu mujer?”, le recriminaba un usuario.

No vea programas que a veces no piensan como usted. Mejor vea solo los que piensan exactamente como usted. Consejo de amigo. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 27, 2021









La contundente respuesta de Iker Jiménez



No obstante, el comunicador no se ha mordido la lengua y ha acudido a su perfil para responder con elegancia al usuario que insultaba a la que es su mujer y compañera: “No vea programas que a veces no piensan como usted. Mejor vea solo los que piensan exactamente como usted. Consejo de amigo”, le indicaba el comunicador de Mediaset.

Sin embargo, no es la primera ocasión en la que el periodista sale al paso cuando le lanzan ese calificativo. Ya lo hizo el pasado mes de enero en un vídeo grabado desde el despacho de su casa, en el que respondía, no sólo a los que le llaman “fascista”, si no a los que se refieren a él como “masónico”.

10/09/2020 �ker Jiménez y Carmen Porter Cuarto Milenio Cuatro MediasetMEDIASET