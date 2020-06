La conmovedora reacción de Inés Ballester al conectar en directo con los sanitarios que le salvaron la vida

Inés Ballester conduce el programa 'Está Pasando' en Telemadrid, que regresó este lunes a la parrilla de la televisión pública. Lo que los espectadores no esperaban era la emocionante sorpresa que le aguardaba a la presentadora del espacio. Ballester se convirtió en la protagonista de la tarde. Sus compañeros querían hacerla sonreír ya que la conductora de 'Está Pasando' permaneció durante tres semanas en el hospital Universitario La Zarzuela en Madrid. Y todo, porque fue positivo por coronavirus. Una circunstancia que la tuvo ingresada durante 21 días y alejada de sus familiares y amigos más cercanos.

Así que durante el programa decidieron darle una sorpresa. La encargada fue la reportera Estefanía Medina que se trasladó hasta el hospital para reunir a los sanitarios que atendieron a Inés Ballester durante su ingreso hospitalarios. Así introducía 'Está Pasando' el vídeo a través de las redes sociales del programa: “Tras pasar el coronavirus nuestra presentadora se reencuentra con el Cuerpo Médico que la atendió en el hospital. ¡Bienvenida de nuevo Inés!”

La reportera arrancaba así su intervención en directo: “Estamos aquí porque el equipo médico quería mandar un mensaje de esperanza y alegría a una de sus pacientes, que está en ese plató y se llama Inés Ballester”. Además, añadía que tras unos meses tan duros quizás ni se acordaba de sus caras. La presentadora añadió con la voz entrecortada y sin dejar de sonreír que era difícil identificarlos por “todas las cosas que llevaban”.

La presentadora de 'Está Pasando' en Telemadrid aprovechó para pedirles perdón por la paciencia que tenían con ella ya que, a su parecer, no era buena paciente porque se revolvía contra todo. En una entrevista a 'El País', contó que durante todo el tiempo se fue encontrando no mal, sino fatal. Como anécdota contó que perdió las zapatillas y por no agacharse fue descalza al hospital. Recordaba como vivió esas semanas ingresada: “La pesadilla de ducharte con el gotero y el oxígeno. Todo era una montaña horrorosa de cosas que me sentía incapaz de hacer”.

Esta no ha sido la primera batalla de Inés Ballester

La reconocida periodista tuvo un cáncer de mama hace unos años y ha asegurado que pasar el COVID-19 contaba que superar este virus ha sido peor que el cáncer: “Con el cáncer sabes que te puedes morir, pero no sentí dolor ni soledad y sí el calor de los míos y de muchas personas que lo han pasado. Tuve médicos que sabían lo que hacían y eso me daba seguridad y tranquilidad. Lo peor de este virus es la soledad”, indicaba Ballester.

Tal fue la gravedad de su lucha contra el coronavirus, que llegó a pensar cómo sería su funeral aunque también fantaseó con volver a ver a sus amigas. Por ello, vivió esos 21 días en el hospital con ansias de volver a casa para que acabase “esa pesadilla”.

Recordamos que estamos ante una crisis sanitaria que ha tenido a todo un país confinado y que ha acabado con la vida de muchísimas personas en todo el país.