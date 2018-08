Una tertuliana carga contra TVE y emociona a Inés Ballester

El programa de las mañanas de debate TVE, Amigas y Conocidas, ha emitido este viernes su último programa. El espacio era presentado por la periodista Inés Ballester, y la presentadora ha querido recordar a las mujeres que han pasado por su mesa y han dejado un pedacito de ellas en el programa.

Sin ir más lejos, una de ellas ha sido Cristina Almeida, que ha acudido a decir adiós y ha llegado a provocar las lágrimas de emoción a la presentadora con las siguientes palabras, donde también, ha lanzado un mensaje a TVE:

"Cuando una se ha hecho mayor, elige. Y no me gusta elegir esos debates donde tienes que ir a la contra, no reconoces nada del otro, ya me agotan y no me gustan. Y este he estado porque me ha gustado, porque he querido, y mira que he podido estar en muchos más. Pero aquí, sobre todo además porque hemos tenido a Inés, que para mí ha sido una integradora de las cosas. Y como estoy dispuesta a elegir, me parece un error que lo hayáis quitado, para una audiencia que teníais, pero bueno, ya vendrán otras que lo harán mejor. Y yo, siento mi fidelidad, no por las cosas que piense de la casa, sino de lo que hemos tenido aquí y por eso nos hemos hecho amigas y seguiremos siendo Amigas y Conocidas".