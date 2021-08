Conmoción en 'Espejo Público': un reportero sufre un ataque y los espectadores se quedan sin palabras

El pasado sábado, en Brihuega (Guadalajara) se escapó un toro de la plaza de La Muralla en torno a las doce de la noche, durante un concurso de recortadores, que causó dos heridos. Al parecer, y tras estar varias horas deambulando por el municipio, el toro fue atropellado y murió. Una situación que ha suscitado todo tipo de comentarios y ha generado un conflicto entre los aficionados a la tauromaquia y los animalistas.

Sea como sea, el equipo de 'Espejo Público' se ha trasladado este martes hasta la localidad para contar desde allí la noticia. Especialmente, para vivir la tensión y el enfado que todavía hay en la localidad varios días después del incidente.

Es entonces, durante el directo en el programa, cuando el reportero de Antena 3 ha contado lo sucedido: "Íbamos por un paso de peatones mi compañero y yo, y ha habido una persona que ha acelerado con un todoterreno. Ha pasado muy cerca de nosotros. Imagínate la reacción. El hombre se ha parado, 'mentirosos', insultos varios...", ha enumerado.





"Nosotros le hemos explicado que estábamos trabajando. Nos hemos llevado un buen susto, la verdad", ha añadido.

Durante la emisión del programa, el equipo de 'Espejo Público' ha aprovechado para hablar con el alcalde de la localidad: "Lo que sucedió fue un accidente. El toro se escapó y lo mató una persona autorizada, no el coche", explicó. Una decisión que, a su juicio, era para evitar "un mal mayor".

'Espejo Público' toma una decisión con Susanna Griso

La presentadora habitual de 'Espejo Público' Susanna Griso se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en la Costa del Sol, donde el pasado fin de semana acudió a una gala en Marbella en la que recibió un premio por su labor más allá de las cámaras.

Este lunes, la audiencia se topó con una grata sorpresa, ya que el equipo de producción del programa decidió contar con Susanna Griso en su parrilla para que explicase el reconocimiento que había recibido horas antes en la ciudad de Marbella.

En esta dirección, al principio parecía que Susanna Griso se iba a comportar como una invitada más, igual que el actor malagueño Antonio Banderas, que también estaba presente en el plano.Pero la realidad es que Susanna Griso ha tenido que hacer una 'pausa' en sus vacaciones para realizar una entrevista en la que ella misma era protagonista.









"El caso, que me han liado", ha afirmado para darle una explicación a Lorena García que en esos momentos presentaba el programa. "Y, encima, Antonio, me ha dicho 'tú coges la alcachofa y me preguntas'", ha concluido Griso.

La presentadora habitual de 'Espejo Público' fue una de las galardonadas en esta edición por su labor solidaria, que la periodista viene desarrollando en la fundación Vicente Ferrer, ayudando al empoderamiento femenino.

En la entrevista, donde además se encontraba presente la presidenta del festival, Sandra San Juan, el actor malagueño ha explicado la labor que realiza con sus distintas fundaciones, donde ha narrado que debido a la situación pandémica mundial, este año se ha visto obligado a desviar parte de los fondos que perciben sus fundaciones a los sanitarios que se enfrentan día a día contra el covid-19.