La confesión de Sandro Rosell a Évole sobre el culpable de su encarcelamiento: "Jaume Roures"

Tras cuatro semanas de programas especiales a través de videollamadas por el coronavirus, 'Lo de Évole'volvía a su temática normal sobre temas e historias relacionadas con la cárcel y sus efectos.

Este regreso a la 'normalidad' lo hacía con un plato fuerte, con una entrevista con Sandro Rosell, quien fuera presidente del F.C. Barcelona, y también quien marcara un récord al pasar 643 días en prisión para ser declarado inocente y quedar absuelto de todos los cargos finalmente.

Rosell habló de varios asuntos con Évole, sobre cómo fue su detención, cómo se siente dentro de la cárcel, los dilemas morales a los que te enfrentas, las personas 'vip' con las que coincidió en la prisión de Soto del Real, y mucho más.

Tras dar varios rodeos a determinados asuntos, Rosell terminó por confesar quién cree que está detrás de su encarcelamiento, quién fraguó "la conspiración" en su contra, el empresario catalán Jaume Roures.

Jaume Roures, la mano negra detrás de encarcelamiento de Sandro Rosell

Ahí estaban, Jordi Évole y Sandro Rosell hablando del paso de este último por la cárcel. Sobre ello, Évole quiso preguntar al expresidente del Barça qué motivos lo habían llevado hasta ahí, quién había detrás de estas detenciones, y qué influencia había tenido ser el presidente del Barça en todo esto: "Lo mío fue una conspiración, no un error judicial. La situación en Cataluña influyó. Parece que por el hecho de ser catalán, ahora te vean como a un delincuente. No me ayudó ser catalán", explicaba Rosell sobre los efectos de la crisis en la autonomía catalana por aquellas fechas.

Sobre su papel como expresindente del Barça, confesaba que en la cárcel le pusieron el mote de "presi" y que su relación con el mundo del fútbol le había ayudado a tener una estancia "más cómoda" en prisión ya que al final el futbol une a cualquier afición. "No entiendo por qué actúan contra mí, ¿quizá porque pusimos las cuatro barras a la camiseta del Barça, o porque dejamos pasar la vía catalana por el Camp Nou, o porque fichamos a Neymar en contra de los intereses de otro club, o porque les vendimos los derechos a telefónica y no a Mediapro?", se preguntaba Rosell por los motivos que le habían llevado hasta la cárcel.

A todos nos gustaría que apareciera un sobre con 5.000 euros en nuestro abrigo ��

Pero si es durante un registro de la policía, la cosa cambia.

Según Rosell, alguien preparó la escena para los informativos de la noche #LoDeRosellpic.twitter.com/Z5UawLXHBH — Lo de Évole (@LoDeEvole) May 3, 2020

De esta manera relataba también como había sido el momento de la detención. Una detención que quedó marcada por el descubrimiento de un sobre con 5.000€ que el catalán continúa admitiendo que no sabe de donde salió: "El policía saca un sobre de dentro del abrigo. Yo no sé quién lo habrá puesto ni cómo habrá llegado hasta aquí. No era mío, ni de mi mujer. Y por la mañana no estaba, seguro", explicaba.

Sobre quién está detrás de todo esto, a pesar de no decirlo claramante, Rosell si dejó entrever quien cree que está: "En la cárcel te vuelves muy mal pensado. Ya me pareció muy raro que en la primera rogatoria, cuando la juez Lamela ordenó mi entrada en prisión y le pidieron que hiciera un registro en la sede de Mediaprio, de repente se parara. Cuando ya venían investigados y acusados por sobornos en Estados Unidos. Me extraña. Como también unas declaraciones de Roures en TV3 en las que dijo que sabía yo pasaría mucho tiempo en la cárcel, quiero saber si algún alguien influyó en todo esto".

Ante estas declaraciones, Évole le preguntaba directamente si creía que Jaume Roures tenía tanta influencia como para meterle en la cárcel: "Dios dirá, de momento no puedo decir ni sí ni no, pero me extraña muchos pasajes alrededor de mi caso, que él siempre estaba cerquita, y me deja muy preocupado", se sinceraba.

Sandro Rosell durante su entrevista con Jordi ÉvoleAtresmedia

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Andrés Maluenda, abogado de Rosell, en El Partidazo de COPE: "Sandro está empezando a desesperarse en prisión"

El 'negocio redondo' de Jordi Évole: su productora factura millones y logra altos beneficios

Sandro Rosell: "No habría ido a la cárcel si no hubiera sido presidente del Barça"