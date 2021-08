La confesión de Roberto Leal que ha dividido a los fans de 'Pasapalabra': "No admito discusiones"

Si hay un presentador que ha experimentado el éxito esta temporada televisiva, ese ha sido Roberto Leal. Después de un año intenso dirigiendo en plató 'Pasapalabra', el presentador ha conseguido cautivar a la audiencia que no ha dejado de seguir al carismático conductor, ni siquiera, mientras goza de sus merecidas vacaciones, como ha ocurrido en este caso.

Este año el concurso de las tardes de Antena 3 ha batido todos los récords del programa gracias a los momentos memorables que han ocurrido durante sus retransmisiones, que ya ocupan un lugar en la historia de la televisión. Para el recuerdo, el duelo que libraron Javier Dávila y Pablo Díaz que permitió al programa conseguir los mayores números de audiencia que ha obtenido desde que existe el formato.

La lucha por el bote de los participantes acabó el día que Pablo Díaz se alzó victorioso con el bote, llevándose la jugosa cantidad de 1.800.000 de euros. El programa en el que el joven tinerfeño se coronó victorioso, tras más de 250 programas participando, fue el más visto de la historia.





Pero, en este sentido, no solo se benefició del tirón de Díaz 'Pasapalabra', ya que esa misma noche, el ganador acudió a 'El Hormiguero', consiguiendo que el programa de Trancas y Barrancas sumase un increíble 24,5% de share, siendo también el programa más visto de su historia.

Así, el programa presentado por Roberto Leal ha marcado, sin duda, la actualidad televisiva. El espacio continúa emitiéndose diariamente con programas grabados, ya que el equipo que forma el concurso se encuentra actualmente disfrutando de unas merecidas vacaciones. A pesar de ello, el formato continúa acaparando éxitos al ser el concurso más visto del verano, alcanzando altas audiencias de hasta un 23% de share.

Roberto Leal sigue marcando la actualidad

Es por esto que su presentador continúa acaparando las miradas, sobre todo, a raíz de lo que va publicando en sus redes sociales. Sin ir más lejos, este mismo domingo el conductor andaluz ha querido compartir en su cuenta de Twitter un gusto peculiar que no ha dejado indiferente a sus seguidores.

Al parecer el presentador sevillano es un gran amante del café como ha mostrado en sus redes, sin ser este un asunto nada extraño, lo que ha llamado la atención a sus seguidores es la forma en la que lo degusta. "En verano café hirviendo y en vaso también. No admito discusiones", ha explicado el presentador. Lo que no parece que se esperase es la cantidad de respuestas que ha recibido a su publicación que, además, no ha dudado en contestar.

En verano café hirviendo y en vaso también. No admito discusiones. pic.twitter.com/SRm6uW2afH — Roberto Leal (@RobertoLealG) August 22, 2021





"De acuerdo al 50%. Caliente, siempre, pero ¿en vaso? Donde está la taza para poder agarrar sin quemarte y disfrutar de ese café calentito que se quite el vaso", ha señalado un seguidor, a lo que Leal le ha contestado con cierta gracia, "cuando lo tomas desde joven, a estas alturas, tus dedos son callos. Eres como Iron Man pero solo en la parte de los dedos".

La propia cuenta de Twitter del grupo Atresmedia ha querido contestarle sin fingir su asombro, "Roberto... ¿qué locura es esa?", a lo que Roberto Leal añadió, "el café abierto", haciendo referencia al propio lema de la cadena de "la tele abierta".