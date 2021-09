Un concursante de 'La Voz' sorprende a los coaches por su vínculo familiar con Ana Obregón: "Puede resonar"

La nueva edición de 'La Voz' ha comenzado esta semana, el programa presentando en Antena 3 por Eva González ha arrancado con la intención de encontrar a la mejor voz de nuestro país. En este sentido, sus coaches ya han comenzado a darse la vuelta y a conformar sus equipos.

Uno de los momentos más importantes de la gala del pasado viernes fue cuando uno de los aspirantes desveló su vínculo familiar con uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión y también de nuestra sociedad: Ana Obregón.

El concursante explicó que su apellido "podía retumbar" en los oídos de todos los espectadores que en esos momentos estaban sintonizando la primera cadena de Atresmedia.

Su nombre es Álex García Obregón. Desde el primer momento, el artista destacó que aunque su apellido era muy conocido su intención era la de reivindicar su carrera al margen de su vínculo familiar con Ana Obregón, ya que hasta el momento no había necesitado esa 'percha'.

A sus 33 años, el candidato de 'La Voz' ha estudiado la carrera de publicidad y ha desarrollado su carrera profesional en el sector del diseño gráfico, aunque como ha reconocido que su verdadera vocación es conectar con el público a través de la música.

En el escenario interpretó la icónica Wicked Game de Chris Isaac desde el escenario, una apuesta con la que no consiguió conquistar a los coaches, que no se giraron. Eso sí, le pidieron que no se desanimara y que siguiera persiguiendo sus sueños.

El artista es hijo de Juancho, hermano de Ana Obregón. Hace un tiempo, el sobrino de la presentadora informó que estaba trabajando en la inclusión de la voz de su primo fallecido, Álex Lecquio, en dos de sus nuevas canciones.

La nueva edición de 'La Voz' llega a Antena 3

Arranca una nueva temporada de 'La Voz' en Antena 3 con la intención de descubrir la mejor voz de nuestro país. En este sentido, el programa presentado por Eva González cuenta en esta ocasión un elenco de coaches de primer nivel. Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Malú y Pablo Alborán se sientan en los sillones más famosos de nuestra televisión con el objetivo de 'cazar la mejor voz' para sus equipos y llegar lo más fuerte posible a las batallas finales.

Como es habitual en cada edición, el talent show arranca con la prueba a ciegas, en las que los miembros del jurado solo se podrán guiar por la voz para determinar si se dan la vuelta o no. En este sentido, también los coaches tienen la oportunidad de bloquear a alguno de sus compañeros, si consideran que se van a dar la vuelta por esa voz. Después, llegarán los enfrentamientos a modo de batalla, donde cada vez irán quedando menos en la carrera por convertirse en 'La Voz'.