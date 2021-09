Eva González antes de 'La Voz': su nota de selectividad y la olvidada relación con un presentador de Antena 3

Eva González es una conocida modelo, actriz y presentadora de televisión, que comenzó a interesar en la pequeña pantalla a raíz de su título como Miss España 2003. La comunicadora ya cuenta con una larga trayectoria en la televisión, pero nunca pensó que se dedicaría a ello. En su juventud se decantó por estudiar Trabajo social, pero pronto empezó a trabajar como modelo, lo que fue su trampolín para hacerse un hueco como comunicadora.

Aunque no ganó, participar en Miss Universo le llevó a trabajar profesionalmente como modelo, ser imagen de algunas grandes marcas y debutar en la pasarela. Sin embargo, no fue hasta 2004 cuando comenzó a colaborar en televisión. Comenzó siendo un rostro de Atresmedia al participar en espacios como 'UHF' (Antena 3), 'Dímelo al oído' (laSexta), 'Fenómenos' (laSexta) o 'El club de Flo'.

En 2007, se hizo con uno de los proyectos más importantes de su carrera, ya que estuvo al frente de 'Se llama copla' durante 9 años. Posteriormente, empezó a formar parte de otros programas en diferentes cadenas: 'El juego del euromillón' (2009, Telecinco), 'Guerra de sesos' (La Siete) o 'Supervivientes: Perdidos en Nicaragua' (2010, Telecinco).

Tras pasar por diferentes cadenas, en 2013, fue fichada por TVE y fue una de las grandes oportunidades de su carrera. González se puso al frente de 'MasterChef',talent culinario que condujo durante seis años en todas sus ediciones. Después de una temporada alejada de los focos por el nacimiento de su hijo, en 2018, anunció su salto a Antena 3 para ponerse al frente de 'La Voz', donde continua trabajando actualmente.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores.









Su faceta como actriz

A raíz de sus primeras apariciones como colaboradora televisiva, empezaron a llegar a la modelo ofertas para trabajar en diferentes series de televisión. Su debut como actriz fue, en 2004, en '7 vidas', aunque solo apareció en un episodio. No obstante, aparecer en esta exitosa serie le ayudó a obtener más popularidad en la pequeña pantalla.

Esta serie le abrió las puertas de una de las series más conocidas de España: 'Los Serrano'. Fue en esta ficción donde interpretó su papel más conocido. Después de tres temporadas en emisión, en 2006, González se incorporó al reparto para dar vida a la nueva profesora de Educación Física del instituto Garcilaso de la Vega, donde estudiaban los hijos de los protagonistas.

Durante varios años, la andaluza estuvo compaginando su carrera como modelo y actriz con varios programas de televisión. A pesar de ello, terminó haciéndose un hueco en la televisión nacional como presentadora y, actualmente, se dedica principalmente a ello. Sin embargo, en 2008, volvió a sentir el gusanillo de la interpretación y trabajó durante dos años en la serie 'La Tira' de laSexta. Este fue su papel más duradero, dado que apareció en 17 episodios. Este fue el último proyecto de González como actriz.









Su olvidada relación con un presentador de Antena 3

La presentadora de Antena 3 es muy reservada de cara a su vida sentimental. Lleva décadas ocupando el ojo público, sin embargo, solo se conoce su relación con cuatro hombres. En 2004, la comunicadora mantuvo una relación con Arturo Valls. En ese momento, la presentadora de 'La Voz' ya era un personaje reconocido y Valls trabajaba como reportero en 'Caiga quien caiga'. Aunque siempre se les vio felices paseando por la calle, su amor no duró mucho y, tan solo unos meses después, decidieron dejarlo. Empezaron en 2004 y rompieron a principios de 2005.

A pesar de ello, parece que ambos mantienen una buena relación, ya que, actualmente, también comparten profesión y cadena. La amistad que mantienen desde entonces se comprobó hace unos meses cuando Eva fue a 'Mask Singer', programa presentado por Valls, como invitada para formar parte del jurado durante una gala.









Su vida sentimental

Antes de Arturo Valls, cuando acababa de ser coronada como Miss España, González mantenía una relación con Antonio Roldán. La modelo y el joven se conocían de Sevilla y él se encontraba preparando las oposiciones para ser Policía Nacional. "Mi novio me ha pedido que no cambie", dijo por aquel entonces, cuando se convirtió en la ganadora del concurso. A pesar de que ella decía estar muy enamorada, la llegada de la fama provocó que la pareja rompiese poco después de que ella se convirtiera en un personaje conocido.

Pasando por el presentador de Antena 3, entre 2005 y 2008, la modelo mantuvo una consolidada relación con Iker Casillas. Se convirtieron en una de las parejas del momento y asistían juntos a todas las alfombras rojas y eventos. En 2006, ambos decidieron darse un tiempo durante un mes, dado que, según cuenta, no tenían una relación fácil por sus diferencias. Incluso se llegaron a publicar unas fotografías en las que parecían discutir durante sus vacaciones de verano. Pero no fue hasta 2008 cuando se confirmó la ruptura.

Posteriormente, la modelo estuvo un tiempo sin ser relacionada con ningún hombre. Hasta que fue vista con Cayetano Rivera. Algunos especulan que Eva y Cayetano comenzaron a verse cuando ella estaba con Casillas, pero sus primeras fotografías juntos son de 2009, por lo que es posible que solo sea un rumor. En 2013, el torero y la presentadora rompieron, pero no fue la definitiva. 9 meses después, la pareja anunciaba su reconciliación y planes de boda. Se dieron el 'sí quiero' el 6 de noviembre de 2015 en Sevilla y, tres años después, nació su pequeño Cayetano.









Los rumores que dañaron su matrimonio

El matrimonio sigue muy unido, pero han tenido que enfrentarse a difíciles obstáculos como cuando salieron a la luz ciertos rumores de deslealtad por parte del torero. En 2019, se publicaron unas imágenes en las que se podía ver a Cayetano muy acaramelado con una amiga en Londres. Dado el revuelo, el torero no tardó en aclarar lo sucedido a través de un comunicado.

“Ante las graves especulaciones vertidas sobre mi persona, dañando mi honor, mi imagen y causando un profundo daño a mi familia, quiero hacer las siguientes consideraciones. Desde el pasado jueves 28 de noviembre en el programa de Mediaset 'Sálvame' se vienen haciendo comentarios sobre mi persona relativos a una infidelidad, deslealtad y traición en mi matrimonio basándose en unas supuestas fotografías”, escribía Rivera.

“El viernes 29 de noviembre, el colaborador Kiko Matamoros pronuncia mi nombre después de dos programas especulando con mi imagen, mi honor y creando una situación muy dolorosa para mi familia, mi mujer y mi hijo, menor de edad. Situación de la que se ha hecho eco el resto de programas del grupo, 'Viva la vida' y 'Socialité', entre otros... Ante esta situación que atenta contra mis derechos fundamentales informo de mi firme intención de poner en manos de la Justicia el asunto y a todo aquel que colabore en la difusión de las citadas especulaciones”, zanjaba.





Recibió amenazas

El matrimonio tuvo que hacer frente a otro momento complicado. Según contó la modelo en una entrevista para 'El País', hace un tiempo su familia fue amenazada por la profesión de su marido. Una persona anónima intentaba que Cayetano Rivera desapareciera de los ruedos, lo que intentaban lograr con amenazas de muerte.

“Hay muchas cosas más bonitas que hacer antes que mandar navajas y balas en un sobre a los políticos”, declaraba la modelo, haciendo referencia al episodio que vivieron los políticos. “Caye recibió amenazas de muerte, algunas para mí, otras para nuestro hijo. No llegó a ningún lado. Hay que seguir intentando que esto se regule, que los perfiles tengan nombres reales”, confesaba la presentadora en el mencionado medio.

Es por esto por lo que González opinó que la justicia debería actuar de forma muy tajante ante estos casos. “Es un momento de mucha irritabilidad social, y tenemos que calmarnos para llegar a buen puerto”, señalaba, dado que dio estas declaraciones durante el primer confinamiento por el coronavirus. Tal y como publicó el marido de la presentadora, algunos de los mensajes que recibían eran los siguientes: “Deberías estar muerto”, “Tómatelo como una amenaza a ti y a tu familia” o “Ten cuidado, a ver si el día de mañana vas a ver sufrir a algunas personas de tu familia”.





Como consecuencia, la pareja se llevó un buen susto. Una día que salieron con el coche, el torero se percató de que un coche les estaba siguiendo, por lo que no dudó en llamar a la Guardia Civil de manera inmediata. Finalmente, el coche resultó ser de un parparazzi que estuvo haciéndoles fotos durante su salida.

"Instagram borra mi post en el que doy a conocer los insultos y amenazas que recibimos mi familia y yo porque considera que soy YO el que incita al odio. ¿Dónde están los parámetros morales y éticos que rigen esta red social? En cualquier caso, quiero dar las gracias por los miles de comentarios de ánimo y apoyo que había recibido. Ahora que la vía legal siga su curso", decía Rivera en sus redes sociales. "Yo recibí una serie de mensajes de odio, violentos e incluso amenazas. Y el problema es que ya no es solo a mí, sino también a mi familia… Lo publiqué para concienciar a la gente de que existen estas personas y de que están ahí. Además de que están locas y que puede haber gente que lleva esas amenazas a los hechos", zanjaba el torero.

Aunque no es la única vez que la comunicadora ha sido acosada en redes sociales. Hace unos años fue muy criticada por hacerse una fotografía con una pashmmina. “Estábamos en MasterChef, en el restaurante de Ferran Adrià. Había una pashmina. Me la puse en la cabeza, me hice una foto, me vi medio mona y la subí. No hay nada más. Me escribieron diciendo que si era un hiyab…Estamos locos, ¡La vida es muchísimo más simple!”, contaba en la entrevista.









Su manía de entrar a plató

Durante un vídeo de presentación para 'La Voz', la presentadora fue preguntada si tenía algún ritual antes de salir a plató: “Así como ritual no. Me persigno, pero no tengo ninguna manía como entrar con el pie derecho. Esas cosas no. Sí hay una cosa que siempre viene conmigo, pero no lo puedo decir. Es una cosa muy personal y muy especial que siempre me acompaña”, confesaba, sin querer entrar en detalle.

Su primer encuentro con Alejandro Sanz como fan

La modelo siempre se ha presentado como una gran fan de Alejandro Sanz, por lo que no podía creerlo cuando el cantante comenzó a trabajar como coach en 'La Voz', lo que les convirtió en compañeros. “Admiraba de pequeña y sigo admirando muchísimo, porque me encanta su música y su forma de hacer las cosas, a Alejandro Sanz”, contaba en una presentación del talent musical de Antena 3.

“Es que soy fan de él, de póster. De estos que daban en la Superpop en tamaño natural, lo tenía yo detrás de mi puerta de mi habitación”, confesaba la comunicadora en una entrevista para 'La Voz de Galicia'. Por este motivo, González reconoce que cuando coincidió con él por primera vez “le flojeaban las piernas”: “Recuerdo que la primera vez que vino a La Voz no era coach, vino a la final de la primera edición que yo presenté y recuerdo que, ¡madre mía!, me temblaba todo. Cuando ese hombre entró en plató pensé: ‘¿Y ahora tengo yo que hablar con Alejandro Sanz? ¡Me muero!'. Me salió la fan auténtica que vive en mí y además me acordé de todas las fans que son como yo. Y lo dije a cámara: ‘Chicas, estoy aquí pero soy cada una de vosotras”.

Asimismo, reconoce que Alejandro Sanz “nunca decepciona”, ni como artista ni ahora que son amigos y compañeros. “Independientemente de que yo sea más fan y de que su música me haya acompañado en los grandes momentos de mi vida y que siga haciéndolo. Él es un maestro. Es de los mejores artistas que tiene este país y el mundo. Tenerlo sentado en una silla de coach, es algo que es muy importante”, contaba en el mencionado medio.









Nota de Selectividad

Antes de dedicarse de lleno a la televisión, la modelo se decantó por estudiar Trabajo Social en la universidad. “En selectividad saqué un seis y pico, esperé un año entero para repetir los exámenes, saqué menos nota y entré con la del año anterior, lo tenía muy claro”, contaba la presentadora en una entrevista para 'El País', desvelando la nota que había sacado en Selectividad y la que intentó mejorar sin éxito.

Fue entonces, cuando comenzó a compaginar los estudios con el modelaje. Aunque con su victoria como Miss, empezó a enfocar su carrera en la pequeña pantalla. “Era una niña de pueblo, sin ninguna formación, aunque estaba estudiando, que conquistaba a todos con su desenvoltura. Se presentó dos veces al certamen de Miss Sevilla: la primera estuvo a punto de ganar, pero era muy joven, y la segunda, ganó”, contaba la presidenta de la asociación de diseñadores Mof and Art, Pilar Vera, que conoce a González desde que tenía 16 años, en una entrevista para 'Vanitatis'.