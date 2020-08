Un concursante de 'Pasapalabra', muy enfadado tras una grave acusación en redes: “A ver si aprendemos”

Nacho, uno de los concursantes estrella del nuevo 'Pasapalabra' ha estallado este viernes tras las graves acusaciones de varios usuarios en redes sociales por sus méritos a la hora de enfrentarse al rosco. Unas palabras que llegan apenas un día después de que su contrincante en el concurso de Antena 3, Pablo, tuviera un arranque de soberbia al fallar en el rosco final. Ambos detalles no han pasado desapercibidos en unos días en los que una extraña 'promo' de la cadena sobre el programa podría hacer presagiar que uno de los dos terminaría llevándose el bote.

En este caso, y a raíz de los últimos programas, eran varios los usuarios en redes sociales que recriminaban a Nacho que su rosco era más fácil que el de Pablo. “Es una vergüenza la desigualdad en los roscos siempre a favor de Nacho”, escribía un usuario este jueves. Otro, subrayaba: “Pero no se puede poner el rosco de cosas taaaaan básicas, que mi sobrina de 8 años y yo hemos acertado casi todas más de medio rosco vaya...”. Así hasta en varias ocasiones hasta que el propio Nacho ha salido a la palestra para contestar.

El enfado monumental de Nacho

El concursante de 'Pasapalabra' tiraba de ironía en Twitter para replicar a los que piensan que las preguntas le favorecen. “Supongo que todos vosotros utilizáis a diario las palabras granalla, mosquetón (con esa acepcion) escucháis a diario al autor de la O, habeis visitado la ciudad de la T, sabéis lo que es un talayot y habéis notado el zendo”.

“A ver si aprendemos a contar, que eso sí es de primaria”, concluía el mensaje. Un alegato en el que le respaldaba precisamente su contrincante, Pablo. “Absolutamente de acuerdo! Tu rosco era tan difícil como el mío. Saberse ciertas palabras solo es posible chapando miles de horas, salvo increíbles casualidades (por ejemplo, escuché el Concierto de Piano de Orbón en Madrid unos meses antes)”.

El toque de soberbia de Pablo

No obstante, y lo que resulta más curioso, es que este jueves los espectadores se percataron de un detalle al final del programa que podía indicar cierto 'pique' entre ellos. Y es que, al haber fallado ambos en el rosco, a Pablo se le escapó una queja cargada de soberbia. “Tenía las 25 de Nacho, no me lo puedo creer”, comentaba. Algo que escamaba a la audiencia, que subrayaba el “ego” del concursante.