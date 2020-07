¿Cómo sería el paso de Pedro Sánchez por 'First Dates'? Las redes se lo imaginan así

Pedro Sánchez está en boca de todos de manera permanente. Es lo que tiene ser el presidente del Gobierno de España, y más en momentos tan comprometidos como los que ha traído consigo el coronavirus. El líder del PSOE no deja de acaparar titulares y comentarios sobre su gestión. Tanto en los medios como en las redes sociales, donde también aparece, en ocasiones, el componente del humor.

Sánchez 'da el salto' a 'First Dates'

Es en esa clave humorística como se explica que un usuario de Tik Tok, @garciaegeismo, haya imaginado cómo sería el paso de Pedro Sánchez por el popular programa televisivo 'First Dates'. El vídeo en el que el jefe del Ejecutivo aparece como pretendiente en el show de citas amorosas que emite Cuatro se ha hecho viral en los últimos días.

Tanto es así que el montaje audiovisual ha dado el salto a otras plataformas de Internet e incluso a WhatsApp. Aunque es bastante corto, ha causado sensación y muchas risas entre sus espectadores.

¿Cómo sería el paso de Sánchez por el restaurante de citas más famoso?

La hipotética pretendienta imaginada para Sánchez es Marta: 27 años, soltera y con un hijo. “Me gustaría encontrar a una persona que sea más bien tontito”, afirma ante la cámara. Una vez dicho esto, Sánchez aparece en escena riéndose. También al escuchar lo siguiente: “Que yo lo pueda manejar, que yo lo lleve”.

Eso sí, las preferencias amorosas de Marta tienen un matiz. “A ver, tampoco que sea muy tonto, porque me aburro”, asevera, con Sánchez de nuevo en pantalla, esta vez en actitud más pensativa. “Y que me dé un poquito de vidilla, pero que esté ahí... Que no sea muy espabilado, que no me gusta”, sentencia, con unas imágenes de Sánchez mirando para abajo y negando con la cabeza como cierre del montaje.

Sánchez, recibido entre aplausos esta semana

Pasillo de campeón y vítores. Los ministros del Gobierno recibieron con desatado entusiasmo a Pedro Sánchez después de rubricarse en Bruselas el acuerdo para el fondo de recuperación por el coronavirus. El presidente del Gobierno permaneció durante cuatro días en la capital belga para alcanzar un pacto que finalmente llegó este martes de madrugada. Pese a que las condiciones no fueron las que esperaba España - recibirá 5.000 millones de euros menos de la propuesta inicial y tendrá que asumir condiciones para lograr los créditos - muchos consideran que la negociación de Sánchez ha desembocado en un buen acuerdo para España.

España recibirá unos 140.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo, de los que 72.700 millones se darán en ayudas directas. Tras el pacto, La Moncloa publicó un vídeo llamativo en el que se veía cómo fue la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. En las imágenes se aprecia cómo el presidente del Gobierno saluda a una persona que le espera en la puerta de entrada. “Buenos días. Enhorabuena”, le dice, ante lo que el jefe del Ejecutivo responde “gracias”. Cuando entra, todos los ministros le están esperando y lo reciben con un fuerte aplauso, que él responde también con palmas. Según OkDiario, el vídeo fue adelantado por Moncloa a La Sexta y sólo después tuvieron acceso a él el resto de los medios.

Sánchez celebró el histórico pacto, que calificó de “gran acuerdo para Europa y para España”, con el que se escribe una de las páginas “más brillantes de la historia de la Unión Europea”.

Vídeo de recibimiento a Sánchez en Moncloa nada más aterrizar de Bruselas tras el #euco. Todos sus ministros le aplauden. pic.twitter.com/iqoEfMxKAY — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) July 21, 2020

El aplauso también se trasladó al Congreso de los Diputados el miércoles, donde se repitió la aclamación para Sánchez por parte de los diputados socialistas y de Unidas Podemos.