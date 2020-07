Le letra pequeña del acuerdo para el fondo de recuperación: Holanda podría paralizar las ayudas para España

¡Aleluya! Después de cinco días de negociaciones, la Unión Europea, surgida de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial ha sido capaz de alcanzar un acuerdo histórico que pone los cimientos que permitirán superar la crisis del coronavirus.

Durante todos estos días ha habido momentos de optimismo y pesimismo, no obstante, los líderes europeos no han tirado la toalla y han continuado trabajando hasta que han encontrado el camino correcto que ha permitido cerrar un acuerdo.

QUÉ SE HA ACORDADO EN ESTA CUMBRE

Los 27 jefes de estado y de gobierno han aprobado el Fondo de Reconstrucción que asciende a 750.000 millones de euros y el Presupuesto Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2021-2027.

El fondo de reconstrucción está dividido en ayudas a fondo perdido y créditos. Las ayudas a fondo perdido no computan en la deuda pública de los países. En la propuesta original esta partida era de 500.000 millones de euros, finalmente se queda en 390.000 millones. El resto, 310.000 millones de euros serán créditos que los países tendrán que devolver entre 2027 y 2058.

QUÉ TIENEN QUE HACER LOS PAÍSES PARA RECIBIR ESTE DINERO

En principio en los próximos meses los diferentes países de la Unión Europea tendrán que presentar las reformas y los ajustes que van a llevar a cabo para recibir el dinero del fondo. Este ha sido uno de los grandes problemas en las negociaciones de los últimos días. El acuerdo incluye lo que se conoce como “freno de emergencia” que permite a un país paralizar las ayudas a otro si considera que no ha hecho las reformas y los ajustes exigidos.

De esta forma, el control ya no es solamente de las instituciones comunitarias si no también del resto de países. Sobre el papel, por ejemplo, Holanda podría paralizar las ayudas del fondo a España si el gobierno no lleva a cabo las reformas exigidas.

QUÉ RECIBE ESPAÑA

España va a recibir unos 144.000 millones de euros del fondo de reconstrucción. 72.700 millones serán transferencias -5.000 millones menos que en la propuesta original- y el resto son créditos que deberá devolver en el futuro.

España está en el punto de mira porque detrás de Italia va a ser el país de la Unión Europea que más dinero va a recibir. Tendrá que llevar a cabo reformas importantes en la economía. Varios expertos apuntan ya a una reforma en el mercado laboral, pensiones y recortes en el gasto social.

Además, el presupuesto plurianual será inferior a lo que buscaba nuestro país. Finalmente se ha acordado que sean 1,074 billones de euros, un número inferior al presupuesto vigente por la salida del Reino Unido de la Unión Europea lo que inevitablemente va a provocar recortes en la Política Agrícola Común, entorno al 10 por ciento.

CUMBRE HISTÓRICA

En Bruselas hay un caluroso debate acerca de si esta ha sido la cumbre más larga de la historia de la Unión Europea. Algunos expertos aseguran que esta ha sido la más larga superando a la de Niza del año 2000 que buscaba preparar a la Unión Europea para su posterior ampliación.

Ha sido una cumbre extraña, sin la presencia de los medios de comunicación que tanto ruido acostumbramos a hacer de madrugada. Las delegaciones de los países se han reducido considerablemente y se ha buscado una sala mucho más grande para las reuniones que permitía a los líderes europeos guardar la distancia social.

Se puede decir que el objetivo está cumplido. La Unión Europea pese a las diferencias ha conseguido alcanzar un acuerdo, ahora bien, los acuerdos hay que cumplirlos