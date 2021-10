Una colaboradora de 'Viva la Vida' deja en evidencia a Diego Arrabal y corta la emisión: "Cuidadito..."

Diego Arrabal no deja indiferente a nadie. Ni a los espectadores, ni a los colaboradores del programa en el que él también participa. Su modo de participar en el formato que presenta Emma García genera, en ocasiones, momentos muy complicados. Este sábado, en 'Viva la Vida', el paparazzi mantenía una tensa discusión con Terelu Campos. Todo comenzaba con un comentario de Arrabal: "¿Pero cómo va a romper una pareja que quince días antes estaba en un tablao flamenco?", haciendo referencia a Olga Moreno y Antonio David Flores.

La hija de María Teresa Campos respondía de inmediato: "Yo misma", dando a entender que se puede acudir a eventos con pareja y estar en crisis. Diego respondía a esto y ha sido ahí cuando se ha producido el rifirrafe. "Claro, y también te pones a bailar en medio de la pista y te graban un vídeo", decía el fotógrafo, haciendo alusión a una experiencia traumática de Terelu en el pasado.









La periodista no ha podido reprimirse y ha respondido a su compañero por ese comentario: "Cuidadito. Si me atacas con algo que está condenado, te ataco. Llegará un día que lo haré. Te estoy advirtiendo como compañero y amigo porque yo no hago las cosas que tú haces. Y lo sabes muy bien". Pero esto no acababa aquí. Campos le decía, visiblemente molesta: "Diego, todos nos conocemos como dices las cosas. ¿Quieres que te traiga la sentencia del juez?", indicaba.

La tarde de este sábado, además, no ha sido nada sencilla para Terelu. Su discusión con Arrabal quedaba ahí, pero la Campos se rompía tras escuchar unas imágenes en las que Kiko Hernández hablaba muy mal de ella.









Emma García, presentadora del formato, salía en su defensa y calificaba de "injusto" todo lo que estaba sucediendo con Terelu. Una situación nada fácil para la que fuese una de las colaboradoras más destacadas de 'Sálvame'.

Fichaje top en 'Viva la Vida': Emma García rescata a una histórica colaboradora de 'Sálvame' y no defrauda





Ayer, la presentadora del programa se iba hasta la sala VIP de Mediaset para presentar a los espectadores a la nueva colaboradora. Es Raquel Bollo y su incorporación ha dado una auténtica sorpresa a los que se encontraban en plató y también a la audiencia.

"Raquel Bollo, nueva colaboradora del programa. Arranca 'Viva la Vida' con Emma García. Síguenos en DIRECTO". Junto a este tweet que lanzaba la cuenta oficial del programa en esa red social, se adjuntaba la instantánea de Bollo en la que se dejaba entrever una sonrisa. Se nota que tenía ganas de volver.

Un fichaje que podría ser una réplica a 'Sálvame' después de que este programa les quitara al comienzo de la temporada a uno de los pesos pesados de Mediaset y de este tipo de formatos: Carmen Borrego. Todo parece indicar que la ausencia de Rábago y Rollán por su participación en 'Secret Story' han empujado a la productora a contar con Raquel Bollo.

Una colaboradora que promete poner patas arriba 'Viva la Vida' por su espontaneidad y por su experiencia televisiva previa.