Un colaborador de 'El Programa de Ana Rosa' deja el programa: "Te vamos a echar de menos"

'El Programa de Ana Rosa' se encuentra en un momento muy delicado. Hace unos meses, Ana Rosa Quintana anunció que abandonaría el programa durante una larga temporada, dado que le habían diagnosticado un cáncer de mama y debía descansar para recuperarse lo antes posible. "Hoy, me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente, está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de estos compañeros, que también son mi familia. Como Iñaki, como Miguel, como Óscar... Mis compañeros que van a seguir con ustedes", comunicaba entonces Quintana.

Asimismo, hace un par de meses, el programa de Telecinco tuvo que hacer frente a la partida de otro compañero. Guillermo Lerma, uno de los colaboradores de la mesa política, anunció su despedida. El periodista, además de acudir como tertuliano cada mañana, también es un reportero habitual del espacio y solía ser el encargado de desplazarse al Congreso de los Diputados. Sin embargo, la actual presentadora, para sorpresa de muchos, tuvo que despedirse de Lerma.

"Te la deseo y te la desea todo el equipo. Yo te voy a echar mucho de menos, pero te voy a escuchar también", declaraba Terradillos. Unas palabras con las que el reportero se mostró muy agradecido. "Te va a ir muy bien", aseguraba Esther Palomera. "Guillermo que lo sepan ustedes se va a otro medio de comunicación, aquí le vamos a echar mucho de menos. Seguro que le va bien porque es un tipo espectacular y un profesional", señalaba la presentadora. "Muchas gracias Ana por la generosidad y la confianza a ti y a todo el equipo, a Ana Rosa y a Óscar y a todos los compañeros de la sección de portada y de toda la redacción. Han sido cuatro años espectaculares y os seguiré viendo", se despedía Lerma.









"Antonio Mora fallecía en la madrugada del sábado al domingo"



Asimismo, este lunes, ‘El Programa de Ana Rosa’ ha tenido que dar otra mala noticia, siendo esta de mayor gravedad, al despedirse de uno de sus compañeros. Joaquín Prat se encontraba al frente del ‘Club Social’ cuando ha recibido una mala noticia por el pinganillo. El presentador ha aprovechado el final del programa para dedicar unas emotivas palabras a un compañero que ha fallecido.

Antonio Mora, técnico de sonido que les ha acompañado durante muchos años, perdió la vida la madrugada del sábado al domingo a los 57 años. Tras mandar un mensaje de cariño a Ana Rosa Quintana, como ya es habitual, Prat ha tomado la palabra para despedirse de quien fue su compañero.

“Sin embargo, tenemos que despedirnos lamentando el fallecimiento de un compañero que era un tipo especial, un tipo que en esta vorágine de la televisión siempre daba un punto de sosiego, de amabilidad, de cariño, de tranquilidad, de paz. Una pausa. Antonio Mora fallecía en la madrugada del sábado al domingo, 57 años tenía y desde aquí queremos darle nuestro sincero y sentido pésame a la familia, a sus amigos”, decía el comunicador, visiblemente afectado.

“Un sentido pésame en especial a su hija y a su pareja. Antonio, allá donde estés seguro que vas a seguir poniendo ese punto de mesura, de tranquilidad, paz y sosiego que nos dabas todas las mañanas y que tanto le vamos a echar de menos. Un fuerte abrazo allá donde estés. Y ahora sí, hasta aquí hemos llegado en el programa de Ana Rosa, que tengan ustedes un buen día”, zanjaba Prat con los ojos vidriosos.

El programa de Telecinco también ha querido despedirse de Mora a través de un montaje de imágenes, entre las que se encontraban algunas de sus sociales y de momentos compartidos con su compañero tras las cámaras durante su trayectoria en Telecinco. “Adiós a Antonio Mora. Desde Mediaset despedimos con cariño a nuestro compañero de sonido”, se podía leer en el rótulo.