El irónico chiste de Pablo Motos para explicar el pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', sigue comentando cada noche en su programa de Antena 3 la actualidad del coronavirus con el toque de humor que le caracteriza. Motos se centró en la noche del pasado jueves en la futura vacuna para luchar contra este virus que ha provocado una auténtica crisis sanitaria y también económica a nivel mundial. Pero en esta ocasión ha querido mandar un mensaje a las personas que están en contra de la vacunación como medida de lucha contra las enfermedades haciendo una comparación con el pacto que protagonizan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el actual Gobierno de coalición .

La comparación de Pablo Motos para explicar la unión Sánchez - Iglesias

Expertos y gobiernos de todo el mundo son muy conscientes de la importancia de tener una vacuna, cuanto antes, para luchar contra el Covid-19. Son muchos los laboratorios que están en su búsqueda para ponerla a disposición de la sociedad cuanto antes. Pero, en este sentido, la fechas que se manejan a día de hoy para que está disponible hablan de un medio o largo plazo.

En esta dirección, el presentador de Atresmedia no ha perdido la oportunidad de utilizar el humor para bajar el nivel de preocupación que existe sobre este tema y también para mandar un mensaje a Pedro Sánchez por sus polémicas palabras que pronunció hace unos meses y que subrayaban su rotunda firmeza a no pactar con Pablo Iglesias para ser presidente del Gobierno: "¿Qué pasa ahora con los antivacunas? Si no la quieren que no se la pongan. Los antivacunas ahora no se la pueden poner. Es como si el presidente del Gobierno dice que no se fía de alguien y luego le nombra vicepresidente".

Estas palabras de Pedro Sánchez pronunciadas hace varios meses sobre Pablo Iglesias siguen estando muy presentes en el día a día del líder socialista. Sánchez justificó en varias ocasiones durante las últimas campañas electorales que no estaba dispuesto de ninguna forma a pactar con el número uno de la formación morada solo por llegar al Palacio de la Moncloa. Incluso en una entrevista concedida antes de las pasadas elecciones del mes de noviembre, el actual presidente del Gobierno desveló que "no podría dormir tranquilo con Pablo Iglesias sentado en el Consejo de Ministros".

Pero estas no han sido las únicas declaraciones de Sánchez que tras su pacto con Unidas Podemos han sido recordadas con continua asiduidad: su discurso sobre la idea de gobierno de Pablo Iglesias, reiterando que España no se podría permitir que el líder de Unidas Podemos controlase el CNI y el Ejecutivo estuviera sustentado por el apoyo de las fuerzas políticas separatistas: "España no se merece los gobiernos que me están proponiendo, con Iglesias como vicepresidente del Gobierno controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los separatistas".

Los recados de Pablo Motos a Pedro Sánchez

No es la primera vez que en estas semanas de confinamiento Pablo Motos se refiere en su programa a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. El pasado martes, aprovechando la visita de Cristina Pardo al plató de 'El Hormiguero', el presentador quiso desvelar su punto de vista sobre le motivo por el que el líder socialista no reconoce de forma firme que se han equivocado en la gestión del algunos puntos de esta crisis sanitaria, como por ejemplo la compra de material sanitario defectuoso en China : "El orgullo de Pedro Sánchez le impide decir que ha vuelto a meter la pata y que las mascarillas deberían ser obligatorias. Habrá un momento en el que se bajaran del guindo y será obligatoria. Su orgullo le impide decir que la cagaron y que la mascarilla, evidentemente, la tiene que llevar todo el mundo".

Motos también aprovecho para pedir la necesidad de realizar test en todos los sitios, incluido lugares como los bares o los restaurantes, debido a la inmediata activación de algunos negocios de la hostelería. Además ha criticado los datos de la OCDEque colocaban a nuestro país como el octavo país que más test había realizado. "Estamos en el puesto 17 si contamos como lo hacen los demás. Si contamos como cuenta el Gobierno, que tienen una forma tan original", decía ironizando el presentador de Atresmedia.

