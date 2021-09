Chicote se escandaliza por lo que ve en directo y no puede esconder su rabia: "No lo quiero volver a ver"

La noche del martes, Alberto Chicote se puso al frente de la cuarta temporada de '¿Te lo vas a comer?'. Esta temporada cuenta con la pandemia del coronavirus como hilo conductor. Asimismo, este primer capítulo, trata "el despilfarro alimenticio". "Por la pandemia, estamos viendo a la gente que tiene que ir a los sitios de beneficencia para comer, pero después te enteras que en este país se tiran más de siete toneladas de comida... Tiramos mucha comida como si no fuese lo más importante que necesitamos para sobrevivir", contaba el cocinero.

Es por esto por lo que el chef ha realizado su primera visita junto a Carlo Stella, activista antidespilfarro. Ambos han visitado varios colegios del norte de Madrid para comprobar cuánta comida se tira del comedor escolar y en qué estado se encuentra. La sorpresa y la desesperación del presentador ha llegado cuando han abierto las bolsas del colegio Los Sauces La Moraleja, en Alcobendas.

Al abrir los contenedores, han encontrado unos 30 o 40 kilos de lentejas, todavía calientes. "Lentejas con verduras, patatas, zanahorias... Están calientes", narraba Chicote. "Es una vergüenza y eso que las legumbres se pueden conservar, congelar y volver a calentar. Es un producto que no tiene ningún riesgo...", aseguraba Stella.

"Entonces, es un producto que podríamos envasar por porciones, congelarlo y distribuirlo donde quisiésemos... No hay motivo para tirar esto a la basura", aclaraba el cocinero. "Y tiene una duración de dos meses", señalaba el experto. "No nos pensamos dos veces si tirar comida. Vivimos en la sociedad de la abundancia y esta abundancia hace que como no carecemos de alimentos, no los valoramos", declaraba Stella. "Esto es para alucinar... Vamos a cerrarlo que no lo quiero volver a ver", soltaba Chicote.









"Me da mucha pena esto"



De la misma manera, también encontraron unos 40 kilos de arroz con bacon, queso, nata... "Hay arroz aquí para tirar un carro", comenzaba diciendo el presentador. "Arroz calentito. Hay mucho más", remarcaba el invitado. "Está en perfectas condiciones todavía. De hecho, está caliente... Me da mucha pena esto... Esto se puede conservar sin ningún problema", se lamentaba el chef.

"Una vez que cogemos la comida y la tiramos a la basura, ya es basura. Igual el error está en ver basura donde lo que hay es comida", reflexionaba Chicote. "Es que claro, así nos han enseñado, que esto es basura. Si lo viéramos de otra forma, si tuviéramos un proyecto de donación que funcionase, diríamos que no es basura todo lo que se ha estado tirando", remarcaba Stella tras encontrar una bolsa con comida tirada directamente de la olla, ya que no había ni papeles ni envases. "Calculo que hay unos 40 kilos de arroz, más las demás bolsas", se escandalizaba el cocinero.