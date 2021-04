Chicote confiesa cuál fue "el peor momento de su vida": "Me abandonó sin dar una explicación"

La noche del jueves, Alberto Chicote fue el invitado de 'El Hormiguero' para finalizar la semana. El cocinero asitió al programa de Antena 3 para promocionar su nuevo libro, 'Cocina de resistencia', el que saldrá a la venta el 28 de abril. Este proyecto salió del confinamiento. Durante la cuarentena por coronavirus, el entrevistado fue subiendo recetas a su cuenta de Instagram, las que ha reunido en estas páginas.

Dada la gran aceptación que recibió por parte de sus seguidores, el chef ha querido compartir este libro lleno de elaboraciones. Además de las indicaciones para preparar algunos platos, el presentador de 'Pesadilla en la cocina' comparte algunos de los recuerdos que marcaron su infancia.

Actualmente, tal y como corroboró Chicote en el espacio de las hormigas, el cocinero se encuentra en un gran momento de su vida, teniendo en cuenta lo profesional. Sin embargo, lo ha tenido muy difícil hasta llagar donde se encuentra ahora y, según ha asegurado en algunas ocasiones, como cualquier persona, también lo ha pasado mal en algunos momentos de su vida.

"Me eché una llantina de campeonato"

En una entrevista para 'Vanitatis', Chicote contó cuál fue uno de los peores episodios de su vida. "El peor momento de mi vida tiene que ver con una relación sentimental, cuando peor lo he pasado fue cuando una persona me abandonó sin dar una explicación. Desapareció sin decir nada después de tres o cuatro años de relación, eso me dolió muchísimo", confesó el cocinero.

"Bastante tiempo después, tomando un café en mi restaurante, mientras esperaba a que todos llegaran, me eché una llantina de campeonato y cuando terminé me sentí un hombre nuevo", reconoció el chef, muy sincero y demostrando que también lo ha pasado mal. "Pasé una mala época, pero fue un divorcio amistoso. Con esto no digo que no fuese doloroso, pero cuando eres capaz de mantener una conversación con alguien y decidir cuál es el mejor destino que puedes tener, las cosas van mucho mejor", aseguró el presentador de La Sexta.

A pesar de este complicado momento de su vida sentimental, actualmente, mantiene una relación con Inma Niéz desde 2006. Desde entonces, la pareja es uña y carne y no han dejado de compartirlo todo, ya que también comparten tiempo en lo profesional. Los dos trabajan juntos en sus negocios, ya que su pareja fue la que animó a Alberto a aventurarse a abrir sus propios restaurantes.

En lo sentimental, ha reconocido estar muy feliz. Según confesó en 'El Hormiguero' su relación también comenzó gracias a la cocina. Chicote conquistó a su mujer con una de sus recetas. Tal y como ha contado, le dejó unas rosquillas en la puerta de su coche al salir del trabajo, ya que ella una de sus compañeras del servicio de sala. Con este postre, logró acercarse a ella y, cada noche, preparaba nuevos dulces para ella.