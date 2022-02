El doctor César Carballo habla claro sobre la retirada de las mascarillas en los patios: "Lo malo es..."

El doctor César Carballo es uno de los profesionales sanitarios que más interviene en los medios de comunicación españoles para analizar la evolución epidemiológica de la covid-19. Este jueves, el urgenciólogo ha intervenido en 'Más Vale Tarde' para hablar sobre la retirada de la obligatoriedad de llevar mascarillas en exteriores y en los patios de los colegios. Una decisión que ha generado cierta polémica ya que hay algunas autonomías disconformes, como Galicia o Cantabria. El facultativo es padre de dos niños y este ha sido su opinión al respecto. "Los niños son muy conscientes de ello. Si están corriendo en el patio se pueden quitar la mascarilla, pero en el caso de que estén con gente hablando, es mejor llevarla. Además, nos olvidamos de los profesores que también están en el patio".

Además, añadía que en exteriores "muchísimos menos riesgo. Aunque podíamos haber esperado un poco porque las incidencias en colegios son altas. Quizás no era el momento de tomar esa decisión ahora, podríamos haber esperado. Se ha decidido así, pero lo malo es que no vuelva a haber consenso. Eso crea una gran inseguridad general".





Por último, aseguró sobre la mascarilla en exteriores que "si va a haber mucha aglomeración en exteriores, sí. Si el niño va a estar corriendo, saltando... pues probablemente no les haga falta en ese momento la mascarilla".

Cuando trascendió la noticia, la ministra de Sanidad aseguró que el uso de la mascarilla en exteriores se trataba de una "medida de prudencia durante el tiempo estrictamente necesario hasta que los indicadores aconsejaran una medida distinta". En este sentido, ha apuntado que los indicadores "van mejorando" y "especialmente" el que habla del nivel de circulación del virus. Este, según la ministra, se "ha aminorado un 30 por ciento las últimas semanas desde que ha comenzado el descenso".





Acerca de por qué forzaron la convalidación de las mascarillas en el decreto en el que iban las pensiones para días después eliminar la obligatoriedad de estas, la titular de Sanidad aseguró ante los medios de comunicación que "la convalidación es una previsión constitucional". "En el mes de diciembre se adoptaron una serie de acuerdos, uno de ellos la vuelta de las mascarillas ante el crecimiento exponencial y la incertidumbre de esta variante", ha deslizado.

¿Quieres evitar contagiarte por ómicron? El doctor Carballo te explica cómo

El facultativo dio un consejo a todos los ciudadanos para evitar la propagación del virus, aprovechando el levantamiento del uso de la mascarilla en exteriores. "En interiores, por favor, usa FFP2, disminuirás mucho tu probabilidad de infectarte mientras la incidencia esté disparada en nuestro país", ha escrito.

Además, aseguraba que lo de las mascarillas en exteriores se trata de "la ocurrencia de diciembre porque estábamos en plena sexta ola, una ola que decían que iba a significar menor presión asistencial y con la gente no se iba a morir. Pues la gente se está muriendo muchísimo en nuestro país. Sanidad sigue sin tener ninguna competencia y no hay ninguna estrategia preparada para después de esta ola, no sabemos qué vamos a hacer".