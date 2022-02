El doctor César Carballo explica claramente cómo evitar contagios por ómicron "en breve"

El doctor César Carballo se ha convertido en los últimos meses en una de las voces más conocidas de nuestro país a la hora de analizar el avance de la pandemia de coronavirus y desde que la covid-19 irrumpió en nuestro país, ha valorado las últimas noticias relacionadas con el mismo, más especialmente con la sexta ola. Ahora, y tras la decisión de retirar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios exteriores, el doctor Carballo ha explicado cómo evitar contagiarse.

El doctor Carballo explica cómo evitar contagiarse por ómicron

Desde el pasado 23 de diciembre, el uso de mascarilla en espacios exteriores, independientemente de que exista distancia de seguridad, es obligatorio. Fue ayer lunes cuando supimos que el Consejo Interterritorial de Salud, conformado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, había aprobado su retirada y tan solo es necesario que se termine por aprobar en el próximo Consejo.





Una medida aprobada por unanimidad pero que preocupa a muchos expertos, como podría ser el doctor Carballo. A través de su perfil de Twitter, el facultativo ha asegurado que "en breve nos quitaremos la mascarillas en exteriores", pero ha dado un consejo a todos los ciudadanos ahora que dejará de ser obligatoria: "En interiores, por favor, usa FFP2, disminuirás mucho tu probabilidad de infectarte mientras la incidencia esté disparada en nuestro país", ha escrito.

En breve nos quitaremos la mascarillas en exteriores, pero en interiores, por favor, usa FFP2, disminuirás mucho tu probabilidad de infectarte mientras la incidencia esté disparada en nuestro país. pic.twitter.com/WVerd14O8F — Cesar Carballo (@ccarballo50) February 8, 2022





Si bien es cierto que en las últimas semanas hemos podido ver un claro descenso de la incidencia acumulada, lo cierto es que aún está en niveles muy altos, que nos sitúa en una situación de riesgo muy alta. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, publicado ayer lunes, la incidencia acumulada en España en los últimos 14 días era de 1.997,79 casos por 100.000 habitantes. No obstante, observando la tendencia descendente de la IA en los últimos siete días, se prevé que la IA a 14 siga descendiendo acorde la de siete.





El doctor Carballo advierte al Gobierno de lo que falta por planear tras ómicron

El pasado sábado, el urgenciólogo aseguraba en laSexta Noche que "la gente no se explica por qué pasan las cosas, el seguimiento es cada vez más errático de unas normas que nadie entiende. La gente ya va haciendo lo que va queriendo. Sigue sin hablarse de mascarillas FFP2 en interiores, se sigue viendo en transporte público o cines a gente con mascarilla quirúrgica".

Además, aseguraba que lo de las mascarillas en exteriores se trata de "la ocurrencia de diciembre porque estábamos en plena sexta ola, una ola que decían que iba a significar menor presión asistencial y con la gente no se iba a morir. Pues la gente se está muriendo muchísimo en nuestro país. Sanidad sigue sin tener ninguna competencia y no hay ninguna estrategia preparada para después de esta ola, no sabemos qué vamos a hacer".

