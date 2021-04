César Carballo estalla contra Darias por las decisiones sobre la vacuna de AstraZeneca: "No sabe de sanidad"

La semana pasada, se informó de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aceptó la propuesta del Ministerio de Sanidad de suspender la administración de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca a los menores de 60 años. Esta decisión ha sido apoyadas por todas las comunidades autónomas, a excepción de la Comunidad de Madrid. Mientras que País Vasco y Ceuta se han abstenido.

Esta noticia revolucionó tanto los medios de comunicación con las opiniones de los ciudadanos. Esto se debe a que muchos ya se habían puesto la primera dosis con AstraZeneca y no saben si podrán ponerse la segunda. De la misma manera, la desconfianza de otros ante esta vacuna, por la mínima posibilidad de trombos, se ha potenciado.

Como consecuencia, este sábado, el debate de 'La Sexta Noche' fue acaparado por la mencionada vacuna. Por este motivo, la mesa estaba ocupada por expertos sanitarios y epidemiólogos que habían asistido al plató para analizar esta cuestión y el avance de la cuarta ola de la pandemia por coronavirus.

César Carballo, director adjunto al Departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ya se ha convertido en un colaborador habitual del espacio, dadas sus claras opiniones y sus conocimientos al respecto. Cuando llegó su turno, el doctor se mostró muy indignado por esta decisión del plan de vacunación y con Carolina Darias, ministra de Sanidad.

Doctor Carballo: "Hay un caos absoluto"

En primer lugar, Carballo quiso recordar a la audiencia que Darias declaró que "había que hacer caso a las autoridades respecto a la vacunación". "Ellos no han hecho caso. La EMA y la OMS no han aconsejado parar la vacunación de AstraZeneca. ¿Qué estamos haciendo?", sentenció el doctor, mostrando su enfado ante que España haga caso omiso de la opinión de los expertos. "La gente está que se sube por las paredes", aseguró.

"Es gravísimo que 19.000 madrileños no se vacunaran este viernes", criticó el doctor Carballo muy ofendido por la la suspensión de AstraZeneca, dados los supuestos riesgos que conlleva, a pesar de que "los beneficios superan a los riesgos". "Hay un caos absoluto. Hay personas que se han puesto la primera dosis de AstraZeneca y no saben si se van a poner la segunda. El otro día dijo la ministra que igual se ponen otras vacunas. ¿En base a qué ensayos clínicos? No hay datos sobre eso", agregó el experto, dejando claro que esa solución le parecía una locura.

"Es el problema de no tener un ministro que sepa de sanidad", concluyó Carballo, desprestigiando así el trabajo de Carolina Darias, ya que considera que no tiene los conocimientos suficientes para hacer frente a esta situación provocada por la pandemia por coronavirus.