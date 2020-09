Celia Villalobos se sincera: "Es más complicado el centro-derecha que hacer un pastel en 'MasterChef'"

Con motivo de su estreno como concursante en la quinta edición de 'MasterChef Celebrity', Celia Villalobos, también colaboradora de 'La hora de La 1', ha compartido con los espectadores su experiencia en el talent culinario junto a Florentino Fernández, otra de las celebridades que participan en este temporada.

Asimismo, Mónica López y Boris Izaguirre, ex concursante del formato de cocina, hablaron con ambos de cómo han vivido esta edición y, además, han preguntado a Villalobos si su experiencia política le afectó de alguna manera a sus interacciones con el resto de famosos con los que ha compartido cocina.

"¿Tú cómo te crees que he llegado a un partido como el mío, viniendo de dónde vengo? Con dos cojones", les contestó la ex política. "¿Es más complicado el centro-derecha que hacer un pastel en MasterChef?", le peguntó Izaguirre. "Eso te da... para un libro", confesó Villalobos.

"Pero lo habréis pasado fenomenal, ¿no?", insitió López para redirigir la conversación. "Lo he pasado muy bien, Mónica, he estado con Celia codo con codo, mano a mano... Pero debo decir una cosa: no soy ya personaje público, no quiero salir en las cámaras, pero hablaré con Celia, a ver si eso de las cocinas está bien, porque lo mismo me animo", comentó Flo mientras imitaba a Mariano Rajoy.

Sin embargo, no es la primera vez que Flo se pone en la piel de Rajoy, ya que es una de sus imitaciones estrella. Es por ello por lo que, tal y como confesó Villalobos en la presentación ante los medios de 'MasterChef Celebrity 5': "Con lo de Mariano he acabado un poquito harta, para qué te voy a decir lo contrario. Pero Florentino es un pedazo de tío, de verdad", se sinceró entre risas.