Carmen Porter: el día que intentaron secuestrarla y a cuánto asciende su patrimonio con Iker Jiménez

Carmen Porter es una conocida periodista y presentadora de televisión. En sus inicios era conocida por compartir espacio con Iker Jiménez. Sin embargo, con el paso de los años, logró hacerse un nombre y fue adquiriendo protagonismo. Esto se debe a que comenzó a ser reconocida gracias a su labor junto a Jiménez en el programa de radio 'Milenio 3' (2001).

No obstante, el éxito llegó a la pareja mediática gracias a 'Cuarto Milenio', programa de Cuatro que presentan desde 2005. La periodista se ha convertido en uno de los rostros habituales de Mediaset, lo que ha fortalecido al también dirigir y presentar 'Al otro lado' en Telecinco (2013), un espacio que reciclaba temas ya emitidos en su espacio de Cuatro. A pesar de ello, pocos meses después, la cadena optó por retirarlo de la parrilla por sus bajos datos de audiencia. También colaboró en 'Las mañanas de Cuatro' (2006) durante cuatro años.

Hasta el 2015 Porter logró compaginar todos estos espacios junto a su marido. Ese año, emitieron su último programa de 'Milenio 3' y aseguraron que se debió a cuestiones personales, concretamente para dedicar más tiempo a su hija. Posteriormente, decidieron centrarse en 'Cuarto Milenio' y seguir con su propio espacio desde su propia casa. En 2018, pusieron en marcha 'Milenio Live', un formato semanal que emiten en directo la madrugada del viernes al sábado en YouTube.





Actualmente, la presentadora se ha hecho un hueco en la plataforma, ya que, además del espacio que comparte con su pareja, tiene su propio canal: 'Con C de Carmen'. De la misma manera, desde septiembre de 2020 se encuentra al frente de 'Horizonte' junto a Iker Jiménez, espacio que surgió a raíz de la pandemia por coronavirus como 'Informe Covid' en Telecinco y, posteriormente, se trasladó a Cuatro para abordar todo tipo de temas.

Porter ha compartido gran parte de su trayectoria profesional junto a Jiménez. A pesar de ello, cuenta con una carrera en la prensa escrita y colabora habitualmente con la revista 'Más Allá' y, durante un tiempo, fue redactora jefa de la revista 'Enigmas'. Asimismo, coordina el blog 'Nave de la Moda' y tiene una faceta de escritora al haber publicado varios libros: 'Misterios de la Iglesia (2002), 'La sábana Santa: ¿Fotografía de Jesucristo?' (2003), 'La Iglesia y sus demonios' (2005) y 'Milenio 3: El libro. Aguilar' (2006).

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores.





Cómo conoció a Iker Jiménez

Es impensable pensar en la larga trayectoria de Iker Jiménez sin su compañera de vida, Carmen Porter. La presentadora ha formado parte de los proyectos de su marido desde sus inicios. Su pasión por la comunicación les unió, ya que se conocieron en la facultad de periodismo. La primera vez que se vieron, a Carmen no le llamó la atención. Sin embargo, según iban coincidiendo se iban enamorando y, al poco tiempo, unieron tanto su vida personal como la profesional, dado que se fueron a vivir juntos y a tener proyectos en común.

"Nos conocimos en la facultad de Periodismo. También le gustaban estas cosas pero no tanto como a mí. Ella me contaba que escuchaba mis programas con su abuela. Serían mis únicas dos oyentes", contaba el presentador. Por su parte, Porter tiene otra versión: "Di una fiesta en mi casa y un amigo se trajo a Iker. Cuando él empezó a hablar, se hizo un corrillo alrededor de él y yo me fijé".

“Nos conocimos en la Universidad. Iker iba dos cursos por encima de mí y coincidimos en una fiesta por amigos comunes. Lo bueno del caso es que al principio no me gustaba nada. Pero enseguida conectamos y nos fuimos a vivir juntos, al tiempo que trabajábamos en la revista Enigmas, de Jiménez del Oso”, aclaraba la periodista en una entrevista para 'Diez Minutos'.

Aunque son inseparables desde que se conocieron, tampoco tienen pensado separar sus caminos profesionales en ningún momento: “Al contrario, trabajar con la persona con quien compartes la vida es lo mejor cuando te unen los mismos gustos. Iker es muy fácil de llevar, yo tengo más carácter, pero en nuestras discusiones nunca llega la sangre al río. No tenemos conflictos matrimoniales sino distintos puntos de vista del programa o de los debates que hacemos. Yo soy más de tener los pies en la tierra y él deja volar más la imaginación, pero siempre llegamos a un consenso”.





Patrimonio de la pareja

Ambos periodistas cuentan con una larga trayectoria profesional y acumulan más de una década con su propio programa de televisión. Es por esto por lo que han podido acumular un elevado patrimonio a lo largo de los años. Según desveló 'El Español' en 2019, en ese momento, a la pareja se le atribuía un patrimonio de 10 millones de euros y 16 inmuebles.

Asimismo, tal y como notificó también el mencionado medio, el matrimonio cuenta con dos productoras. En 2005 fundaron Producciones Digitales Milenio 3 SL y, en 2018, Alma Productora Audiovisual SL. Se sabe que la primera que crearon logró facturar unos ingresos de 3,2 millones de euros en 2016 y un beneficio que ascendía a los 2 millones de euros. Es por esto por lo que cuentan hasta con 10 millones de euros de patrimonio asociado a la sociedad.

Sumando a esto, 'Cuarto Milenio' también le da elevados ingresos. Además de emitirse cada semana, el formato de Cuatro vende a través de su web su propio merchandising. De la misma manera, ha sacado partido a las recreaciones que muestran en el programa y han realizado varias exposiciones temáticas por toda España. Estas han tenido tanto éxito que incluso han tenido que prorrogarse por la alta demanda, ya que había lista de espera.

Foto_Antonio Quilez_0711/2019





La pareja también recorre diferentes ciudades para colaborar en diferentes conferencias, charlas y eventos. Por otro lado, también dedican parte de su trabajo a la prensa escrita y han escrito varias publicaciones y libros, lo que también aumenta sus ingresos. Por si esto fuera poco, la familia cuenta con 16 propiedades.

"Antes vivíamos en un piso en el centro de Madrid y ahora estamos en una casa en La Moraleja. De esta forma hemos evitado también a gente que no entiende que nosotros somos periodistas y no videntes, y que nos esperaban a la salida", contaba Porter.





Carmen Porter, imprescindible para Iker

Tal y como ha contado Porter para 'Diez Minutos', es la que se suele hacer cargo de la organización y los movimientos financieros porque su marido y compañero es un “desastre”: “Iker es un desastre y encima le da lo mismo (risas). Es igual que su padre. Nunca lleva un duro. Es poco práctico y como ya se lo hago yo todo… Vive en su mundo. Él no usa móvil y yo llevo tres. ¡No se sabe ni el pin de las tarjetas! Los viajes los organizo yo siempre. Ya le digo que como me pase a mí algo…”. En alguna ocasión, incluso se encarga de comprarle la ropa.

No obstante, en lo que tiene que ver con el contenido del formato, trabajan codo con codo por igual. "Tiene mucho criterio, me pone mucho los pies en la tierra y los consejos que me ha dado casi siempre son buenos", ha dicho Jiménez en alguna ocasión sobre su esposa. "Nos ha ido bien porque hemos creído que había que intentar ser auténticos en lo que hacemos", declaraba.

Aunque tienen “distintos puntos de vista del programa o de los debates que hacen”, cada uno aporta su perspectiva y encuentran el equilibrio perfecto: “Yo soy más de tener los pies en la tierra y él deja volar más la imaginación, pero siempre llegamos a un consenso”. A pesar de ello, Porter reconoce que es más “intuitiva para lo misterioso”: “Las mujeres tenemos un sexto sentido unido a lo misterioso. La mujer a lo largo de la historia ha sido la chamana, la curandera que recomponía los huesos… Somos más 'largas' a la hora de ver los problemas o la gente que no es de fiar”.





Una familia peculiar

Además de contar con una gran familia frente a las cámaras de Mediaset, Iker y Carmen ampliaron su familia y tuvieron una hija, Alma, que actualmente ya tiene nueve años. La pareja tienen muchos proyectos en marcha, por lo que tuvieron que renunciar a algunos para dedicar más tiempo a su pequeña y se decantaron por despedirse de 'Milenio 3'.

“Era difícil compaginar tanto trabajo con la vida familiar. Al poco de nacer, Alma se quedaba los sábados a dormir en casa de sus abuelos porque nosotros llegábamos a casa a las cinco de la madrugada. Empezó a decir que no nos veía los fines de semana –aunque entre semana estábamos todo el tiempo con ella– y decidimos dejar el programa de radio antes de descuidarlo. Ahora estamos en la radio de Mediaset, pero lo hacemos desde nuestra casa”, explicaba la periodista.

Es por esto por lo que encontraron una manera muy afectiva de continuar locutando y pasar los fines de semana con Alma. El matrimonio decidió construir su propio estudio en casa, en el que Iker se encarga de las cuestiones técnicas y, según han reconocido, “todo son ventajas” desde entonces.

“Ayer mismo cenamos todos juntos, acostamos a nuestra hija y nos fuimos a la habitación de al lado, donde hemos habilitado lo imprescindible para el programa. Antes vivíamos en un piso en el centro de Madrid y ahora estamos en una casa en La Moraleja”, narraba Porter para 'Diez Minutos'.

Poco a poco, a la pequeña se le van contagiando la pasión de sus padres por el misterio y lo paranormal. Así lo contó la periodista: “Es muy valiente. Está acostumbrada a ver en casa imitaciones de cabezas reducidas de jíbaros y juega con ellas como un juguete. En una ocasión estábamos cenando en una terraza de Ibiza y pasó un avión, se levantó, muy seria y con su media lengua dijo: '¡Mami, papi, un OVNI, un OVNI!' Ella dice que es detective. A veces se coge una linterna y sale al jardín a buscar huellas y animales”.

Asimismo, la familia es una gran amante de la naturaleza e intentan pasar el mayor tiempo posible juntos: “Alma tiene la costumbre de darle cada mañana de comer a una ardilla. Iker es muy niñero y se pasa horas con ella y sus amigos del cole, jugando. ¡Se inventa unas historias! Yo soy más protectora, más cariñosa y nada normativa. Alma es muy responsable, como su padre de niño”.

A pesar de que Iker es el que juega con Alma a todas horas, Carmen aporta el lado más “protector” y “duermen juntas” cada noche: “A su pobre padre lo hemos relegado a otra habitación (risas). Empezó durmiendo en la cuna, luego se pasaba a nuestra cama y dormía en medio, y ahora…”. Aunque, tal y como ha reconocido, “Iker es muy niñero”, no tienen pensado ampliar la familia: “El ritmo de vida que llevamos no me lo permite y, además, el parto no fue estupendo. Yo hice mucho ballet y tengo los músculos tan desarrollados que no dejaba salir a la niña. Y encima me dejó mucho dolor de espalda”.





Sus mayores miedos

Aunque le apasionan los enigmas, la presentadora asegura que de pequeña era “muy miedosa”: “Era miedosa con todo, pero sobre todo la oscuridad”. No obstante, este miedo no surgió de la nada y es que Porter sufrió un duro episodio cuando tan solo tenía dos años e intentaron secuestrarla: “Con dos años intentaron secuestrarme cuando iba con mi madre embarazada por la calle Goya. Un señor me cogió de la silla y se me llevó corriendo. Y gracias a dos chicos jóvenes que oyeron los gritos de mi madre y le persiguieron, me lanzó y desapareció. Por eso, mi madre siempre me dice que nunca se hubiera imaginado que me dedicara a la investigación de fenómenos paranormales”.

Actualmente, sigue teniendo miedo de vez en cuando, pero intenta ser “racional” y “buscar una explicación antes de admitir que algo es raro”: “A mí lo que más miedo me da es que le pueda ocurrir algo a un ser querido, una enfermedad o una muerte traumática”.

Dentro de lo profesional, al estar constantemente en contacto con temas peliagudos, asegura que también ha sentido miedo en algún momento: “Respecto a temas profesionales, tuvimos una experiencia con un crimen que ocurrió en Cataluña en los años 80, que me dejó aterrorizada y que tenía que ver con la aparición de un fantasma. Decidimos no emitir el reportaje y lo dejamos en manos de la policía. Otra vez anulamos un viaje a México porque tanto Iker como yo intuimos que podía pasarnos algo malo y preferimos cancelar. Y recuerdo el caso de una niña endemoniada en una iglesia cercana a Alcalá de Henares (Madrid)…”, contaba para 'Diez Minutos'.

Sumado a esto, en 2013, vivió un escalofriante episodio junto a Iker cuando vieron un OVNI. “En junio de 2013 iba por la Nacional III conduciendo y Carmen con la niña detrás. Y vi un ovni: una esfera tremenda, pulida, debajo de las nubes que se colocó delante del coche. Eran las cuatro y pico de la mañana, y estaba en la más soledad absoluta, cerca de Elda, Alicante. Y pasé mucho miedo”, contó Iker Jiménez para 'Bluper'.









Aficiones

Aunque siempre ha defendido que sus mayores pasiones son la comunicación y el misterio, cuenta con otras aficiones a las que dedica tiempo a sus días libres: “Me gusta cocinar; en casa siempre cocino yo y soy buena anfitriona con mi familia y mis amigos. Somos tres hermanos, una vive en Madrid y mi hermano vive en Alicante con mi madre, que es farmacéutica”.

Incluso tiene otro inesperado hobbie, al que quería dedicar su vida antes de chocarse con el periodismo: “También me gusta el baile desde jovencita; hacía dos horas de ballet clásico, dos de moderno, dos de jazz… Tanto que pensé en dedicarme a la danza de forma profesional”. Según ha afirmado para el mencionado medio, siente una gran admiración por todo lo artístico: “Y me gusta hacer collares, bolsos y restaurar muebles. Todo lo que tiene que ver con la creatividad me relaja. Y soy muy decidida para los viajes de aventura, aunque disfruto mucho en Ibiza”.

También le “gusta mucho la moda”: “Me ha gustado también muchísimo la moda, pero sé que no valgo para comunicar cosas de esa materia. Me gusta seguirla y sus programas, pero lo que más me interesa es la historia, la arqueología, los temas sociales…”.





Además, comparte con su marido otras de sus grandes aficiones: los libros y la música. “Nos gusta escuchar música y bailar en el coche al ritmo de Rumba 3, Amaral, mucho flamenco… Pero no vamos a conciertos”, contaba. Incluso comparten una biblioteca de 25.000 volúmenes: “Antes siempre acababa un libro que empezaba y ahora no. Leo bastante novela, pero en casa tenemos todo tipo de temas: terrorismo, espiritualidad, religión, libros antiguos que colecciono sobre el demonio… Los coleccionistas nos llaman cuando ven algo interesante, libros que estuvieron prohibidos”.

"Muchas de las cosas que saco en Cuarto Milenio sorprenden porque no vienen de Internet, sino que vienen en los libros. Hay todo tipo de saberes. Es precioso. Es un legado que espero que mi hija disfrute de mayor", decía Iker refiriéndose también a su biblioteca.