Carmen Lomana, indignada por el último 'look' de Tamara Falcó: "Me quedaba a mí mejor"

Carmen Lomana destaca por no tener pelos en la lengua a la hora de opinar sobre cualquier estilismo y así lo demuestra cada sábado en 'Fin de semana' de COPE y en 'Ya es mediodía' de Telecinco, donde colabora. Esta vez, se ha mojado a la hora de analizar la vestimenta de los invitados de la boda de Álvaro Castillejo, sobrino de Isabel Preysler, aunque se ha mostrado más crítica con Tamara Falcó.

Esto se debe a que la hija de Isabel Preysler ha parecido indignar a la empresaria al lucir en este enlace el mismo vestido que ella llevó a un evento en el que coincidieron hace unos días, lo que no dudó en señalar durante su colaboración en el espacio de Telecinco. Sin embargo, antes de esto, Miguel Ángel Nicolás se interesó por cómo había visto el estilismo de Isabel Preysler en esta boda.

"Correcta, es un traje muy clásico", aseguraba Lomana sin querer hablar más al respecto. No obstante, el tertuliano de 'Ya es mediodía' insistió con la pregunta con el objetivo de sacar más información a la socialité, pero no lo logró. "No me empieces a pinchar. No me fascinó el vestido, pero estaba bien", se limitaba a decir la aristócrata, cediendo un poco más y dejando caer que no le gustó demasiado.

Fue entonces cuando, tirando de ironía, dijo que el traje que más le gustó fue el de Tamara Falcó. Como consecuencia, para que se entendiese esta pulla, el equipo del programa emitió un vídeo para aclarar el enfado de la colaboradora. De hecho, fue la propia Lomana quien se quejó de ello desde su cuenta oficial de Instagram, a través de una historia en la que también mostraba el vestido que llevó y le copió Falcó.









"No me parece muy educado"

"Estoy indignada, estuvimos cenando en la misma mesa. No me parece muy educado. Me parece de muy mal gusto que a los 15 días te compres uno igual para ir a una boda… No sé cómo le quedaba porque solo la he visto de cintura para arriba, pero seguro que me quedaba a mi mejor", soltaba Lomana al respecto, señalando la ganadora de 'MasterChef' se compró el vestido unos días después de coincidir con ella en un evento en el que lucía el mismo estilismo.

"Qué divertidas estas guerras de 'pititas' por un vestido", reaccionaba Lomana tras ver el vídeo que había montado el espacio de Telecinco. "Mira que no hay vestidos en esa firma de ropa, pues ha tenido que ir a por el mío, que además me encantaba. Si fuese otro traje me hubiese dado igual, pero ese me flipaba", se quejaba Lomana tras reconocer que, a pesar de la "traición", no estaba enfadada con Falcó.

"Estuvimos sentadas en la misma mesa y antes estuvimos hablando. No creo que sea cegata, vaya, me lo tuvo que ver", recordaba la empresaria. "Me vais a perdonar, pero la gente en sus casas tiene que estar flipando, porque las personas normales estamos acostumbrados a que nuestra ropa se repita. Habrá gente en su casa que no entenderá que tú estés enfadada porque te haya copiado el vestido", opinaba por su parte Isabel Rábago. Respecto a esto, Lomana declara que lo que le molesta es que se lo haya copiado para una boda, haciendo a su vez una exclusiva de ella y provocando así que salga con ese mismo vestido en varias publicaciones, perdiendo la exclusividad que gustaba a la socialité.