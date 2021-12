Carmen Borrego sufre un incidente en 'Sálvame' e interviene el servicio médico: "¡Se está ahogando!"

Este lunes, Carmen Borrego vivió un complicado momento en pleno directo de 'Sálvame'. La colaboradora sorprendió y preocupó a sus compañeros al abandonar su asiento durante el programa y sin previo aviso. El resto de tertulianos se mostraron muy preocupados tras escuchar a Borrego toser desesperadamente fuera de plató. La hija de María Teresa Campos se encontraba mal por un problema de salud del que no se había recuperado.

La tertuliana comenzó tosiendo un poco, pero tuvo que salir del plató cuando el ataque de tos se fue empeorando. "¡Se está ahogando!", gritaban sus compañeros, señalando así lo que le estaba sucediendo a Borrego. "¡Hacedle el boca a boca!", gritaba Belén Esteban para tomarse el asunto con humor. "¿Carmen Borrego, qué te pasa?", preguntaba la presentadora, mientras veía como la colaboradora salía del plató.

De pronto, la cámara enfocaba la zona en la que se encuentran los directos y se podía ver a Borrego apoyándose en David Valldeperas mientras tosía repetidamente, totalmente doblada. "¿Podemos darle un poco de agua a Carmen Borrego, por favor?", pedía la conductora del espacio. "¿Belén, tú no puedes mover unos hilos para que nos manden una ambulancia en tiempo récord?", bromeaba Marín.

Mientras Borrego se encontraba fuera del programa intentando recuperarse, los colaboradores se lo tomaron a broma y comenzaron a decir que la comunicadora se encontraba mal porque Lydia Lozano le había quitado su asiento, el que estaba justo al lado de la presentadora. Ante esto, decidieron volver a cambiarles el sitio. "Pero por que esté tosiendo le tengo que dejar yo mi sitio?", preguntaba Lozano, mientras Matamoros retiraba sus cosas de la mesa.





"Ha tenido que ir al servicio médico"



"Ya se me ha quitado todo, señores", decía entonces Borrego, quien volvía a ocupar su silla. No obstante, la colaboradora volvía a ausentarse del espacio porque había tenido que ser atendida por los servicios médicos de Mediaset. "Carmen Borrego se encontraba mal y ha tenido que ir al servicio médico", informaba la presentadora. "Yo la había dejado en el baño, que había cola para entrar", contaba la Princesa del Pueblo.

Para saber lo que realmente le había pasado, el programa mando a Esteban para ir a ver a su compañera y saber lo que le habían contado los doctores. "Estoy jorobada", aseguraba ella al salir. "Han visto que la saturación está bien y ya está. Me tengo que hacer una placa de tórax", comunicaba, dejando claro que no se trataba de una broma. A pesar de ello, no era nada grave, pero le habían recomendado ir al centro de salud nada más salir del trabajo. "Esto pasa por no curarse los catarros. También me han hecho la prueba del Covid", aseguraba tras afirmar que había dado negativo.

"Bicho malo nunca muerte", bromeaba Borrego, mientras volvía a ocupar su silla entre aplausos. "Me encuentro regular... Pero no tengo ganas de vomitar ni me mareo. Un catarro mal curado, los cambios de temperatura... Ya estoy tomando antibiótico", contaba para tranquilizar a la audiencia. Para quitar hierro al asunto, Nuria Marín bromeó al preguntarle si estaba embarazada, a lo que Lydia Lozano respondió que no puede al tener ya 55 años. "No tengo útero desde los 35, pero bueno", respondió Carmen Borrego, señalando al cáncer de útero que tuvo en el pasado.