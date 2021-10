Carme Chaparro confiesa el complicado momento personal por el que está pasando: "Ingresado"

Carme Chaparro no se encuentra en su mejor momento personal, aunque, profesionalmente, se encuentra en una etapa muy dulce al frente de 'Los teloneros'. La semana pasada, la presentadora sorprendió a los espectadores al entrar en el plató con muletas y al confesar el complicado momento de salud por el que está pasando actualmente.

Chaparro comenzó el programa hablando de las noticias de última hora cuando su compañero de mesa, Miguel Lago, la interrumpió: "Carme, perdona que te corte, tenemos esta última hora: una importante periodista de esta casa se ha partido la rodilla y, aún así, está haciendo el programa en directo". La periodista se lo tomó humor y, levantándose del asiento que ocupaba, mostraba la lesión. Chaparro, efectivamente, mostraba las muletas y su rodilla vendada. "No te levantes", le pedía Lago.

"Ahora ya habéis asustado a mi madre, que no me ha dado tiempo a llamarla", se quejaba la conductora del espacio para, acto seguido, reconocer que había sufrido una fractura en la rodilla y mandar un mensaje tranquilizador a su madre: "Mamá, estoy bien, que no me ha dado tiempo a llamarte. Ahora me voy al hospital".

A pesar de ello, la presentadora sigue cumpliendo con todos sus compromisos profesionales y, este jueves, volvió a ponerse al frente del programa de Cuatro junto a Miguel Lago y Antonio Castelo. Aunque, al terminar el espacio, se fue directamente al hospital. "Carme, te vamos a llevar al hospital, literalmente. Esto no es una broma", decía Castelo. "Sí, sí. Nos vamos", corroboraba ella.









Sin embargo, la presentadora también se encuentra muy preocupada por la salud de un familiar, concretamente de su padre. Antes de despedirse de los espectadores y dar por finalizado el programa, la periodista quiso mandar un mensaje a su padre para mandarle ánimos, ya que se encuentra "ingresado en el hospital" por su problema de diabetes.

No es la primera vez que la presentadora se muestra preocupada por su padre. El pasado marco de 2020, Chaparro ya se pronunció al respecto de la enfermedad que sufre una de las personas más importantes de su vida. "Mi padre. Diabético. 80 años. Vive solo. Insulina 3 veces/día. Picos glucémicos habituales".

"Pesa cada gramo que come. Puede tener hiperglucemias peligrosísimas. Necesita caminar 2 veces/día 45 minutos. ¿Está contemplado? ¿Qué hacemos?", contaba la conductora del espacio de Cuatro, aparentemente desesperada por la situación, durante el primer Estado de Alarma que determinó el Gobierno para hacer frente a la pandemia por coronavirus.