Cortan a Carme Chaparro en directo y explica el incidente que ha sufrido: "Ahora voy al hospital"

Carme Chaparro es una periodista, presentadora y escritora, cuyo rostro es muy conocido en la televisión hasta haberse convertido en un mítico rostro de Mediaset. Desde 2001, presentó Informativos Telecinco y, en 2004, se convirtió en la presentadora y coeditora de Informativos Telecinco Fin de Semana.

Tras doce años en Informativos Telecinco Fin de Semana, fue trasladada a la otra cadena de Mediaset, donde comenzó a presentar Noticias Cuatro. Al cancelarse el mencionado formato informativo, en 2019, se colocó al frente de 'Cuatro al día', hasta que fue sustituida por Joaquín Prat. Después de un breve parón, en 2020, regresó a Telecinco para presentar el docu-reality 'Mujeres al poder' y posteriormente dio el salto a 'Los Teloneros', un espacio de Cuatro que presentan Miguel Lago y Antonio Castelo, donde repasan la actualidad con humor.





La incorporación de Chaparro al programa llegó para darle un nuevo giro al espacio que se emite cada día al mediodía. No obstante, y lejos de como muchos estaban habituados, los espectadores de 'Teloneros' se han encontrado ante la sorpresa al descubrir la última hora sobre el estado de salud de Carme Chaparro.

El incidente de Carme Chaparro que no ha parado el programa

Chaparro ha comenzado el programa hablando de las noticias de última hora cuando su compañero de mesa, Miguel Lago, le ha interrumpido: "Carme, perdona que te corte, tenemos esta última hora: una importante periodista de esta casa se ha partido la rodilla y, aún así, está haciendo el programa en directo", ha bromeado él.

A priori, la periodista se ha sonrojado. No obstante, se lo ha tomado con humor y, levantándose del asiento que ocupaba, ha mostrado la lesión. Chaparro, efectivamente, mostraba las muletas y su rodilla vendada. "No te levantes", ha dicho inmediatamente Lago.

"Ahora ya habéis asustado a mi madre, que no me ha dado tiempo a llamarla", ha asegurado ella e inmediatamente ha querido mandar un mensaje tranquilizador a su madre: "Mamá, estoy bien. Ahora me voy al hospital".

De hecho, en sus redes sociales, Carme Chaparro ha compartido varias historias en su cuenta de Instagram, mostrando a todos sus seguidores el percance que había sufrido. Una de ellas, una fotografía de una puerta del hospital, la ha compartido con el mensaje "sanidad pública". A continuación, ha querido compartir una nueva fotografía de ella en el plató de televisión, donde puede apreciarse el vendaje sobre su rodilla, acompañado del mensaje "a ver qué ha pasado ahí...", bromeando así de su percance y su participación en el espacio de Cuatro.

En último lugar, y aparentemente desde la sala de espera del Hospital, con un sencillo mensaje y bromeando sobre la situación que acababa de vivir: "Levantarse con mal pie, literal".





No ha dado explicaciones sobre qué ha podido ocurrirle a la periodista para haber acabado con la rodilla de esta forma. No obstante, lo más importante es que ella misma se lo ha tomado con humor y, como buena profesional, ha seguido adelante con su trabajo.