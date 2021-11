Carlota Corredera cuenta en 'Sálvame' su enfrentamiento con un reconocido cantante: "Tengo más educación"

Carlota Corredera lleva muchísimos años dedicándose a la comunicación. En todo su recorrido profesional, la presentadora de 'Sálvame' ha entrevistado a personajes de todo tipo. Cantantes, escritores o artistas. Entre ellos, se encuentra Miguel Bosé. El cantante se encuentra en plena promoción de sus memorias llamadas 'El hijo del capitán Trueno'. El asunto se debatió en 'Sálvame' y, por eso, Corredera ha querido compartir la experiencia que supuso hablar con el mediático cantante.

"Yo tenía 23 años cuando le entrevisté. Estaba recién licenciada y mi periódico me mandó a entrevistarle por séptimo de caballería, uno de los mejores programas musicales que ha habido en España. Nadie me ha tratado peor en mi vida. Nunca me han faltado el respeto así, de todas las maneras que te puedas imaginar", relataba la comunicadora gallega en Telecinco. Además, añadía que "cómo me lo faltó él en una entrevista y según él era porque estaba haciendo preguntas desafortunadas. Y yo las estaba haciendo según la nota de prensa que me habían dado".









Una anécdota profesional, por tanto, que no recuerda con especial ilusión y que le provoca opiniones negativas de Bosé. La comunicadora también le sentenciaba por su forma de promocionar sus memorias. "Si tú quieres hacer promo tienes que hacer promo y eso todo el mundo sabe lo que es. Hay un problema, es que hay órdenes implícitas de que no se le puede hacer preguntas que no tengan que ver con el libro, especialmente las que tengan que ver con la pandemia. Cada vez que alguien le ha preguntado por otra cosa, él ha cortado la entrevista".









La periodista, desde aquella época en la que tuvo que encontrarse con el artista, no ha tenido buenas referencias hacia él. Tampoco comparte, de hecho, la forma en la que está gestionando la relación con los medios para dar visibilidad a sus memorias. Y, por eso, Corredera decidió compartir su experiencia en 'Sálvame' para los colaboradores y espectadores. Un hecho que le marcaría en su trayectoria y que todavía recuerda pese a los años que han transcurrido.

Carlota Corredera, sin filtros a la hora de calificar a Mercedes Milá por lo que ha dicho en TVE

Hace justo una semana, Carlota Corredera también se pronunció sobre un personaje muy destacado en España. Sobre Mercedes Milá.

La expresentadora de 'Gran Hermano' argumentó en un programa de TVE que era "feminista hasta las trancas porque hay tanto por lo que luchar, tantas cosas que cambiar...". De hecho, aseguraba que "cómo puede ser que esto que yo os estoy contando sea una novedad. Una tía como yo que tengo 70 años y que yo no sepa lo que es la pobreza menstrual".

Ante este alegato, la presentadora de 'Sálvame' escribía lo siguiente en su cuenta de Twitter: "Siempre en tu equipo, ÍDOLA". Así, manifestaba el apoyo a su compañera de profesión.

Además, otras tuiteras valoraban también el discurso que lanzaba Milá. "Mujeres que son ejemplos a seguir para la gente joven de hoy. Ellas saben bien de lo que hablan. Historias vivas de los cambios que han afectado a las mujeres", "¡Así es! Con tono firme y contundente", "Mercedes Milá sigue siendo un referente"