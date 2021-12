Carlos Sobera se queda a cuadros por la petición que le hace un participante en First Dates: "No se me da mal"

Este lunes, Carlos Sobera volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al frente de 'First Dates'.El presentador se quedó totalmente a cuadros con Víctor. El joven fue al programa para encontrar el amor, pero también aprovechó para buscar trabajo. Tiene claro que lo suyo es la televisión y no ha dudado en pedir ayuda al conductor del espacio para dedicarse a ello.

"Soy periodista y comunicador audiovisual, podías echarme una manita, he hecho cositas en los medios y no se me da mal", comenzaba diciendo Víctor nada más entrar al restaurante. "Me encantaría llegar a ser presentador, pero como eso está muy alto, me quedaría, de momento, que llegar a tener una silla y ser colaborador de algún programa", contaba durante su presentación.

"Espero que alguna tele o alguna cadena se apiade de mí y me contraten. Ya he hecho cosas en revistas y me muevo por este mundo, con lo cual no sería un desacierto", se vendía el participante. "Además, he escrito un libro. Escribí el libro de Sara Montiel con diferentes personajes mediáticos, acerca de toda la trayectoria de su vida. Una biografía, pero contada por la boca de cada uno de sus protagonistas famoso que estuvieron con ella y pudieron conocerla", comunicaba, dejando claro que también había escrito un libro.

"Sara Montiel yo creo que es una de las grandes olvidadas y yo disfruté de cada una de sus etapas", agregaba tras hacer hincapié en que había publicado en 2016 'Secreto a secreto mi vida al descubierto'. "A ver si me echas una mano y podemos hacer algo juntos", insistía Víctor a Sobera.









A pesar de ello, estaba dispuesto a encontrar el amor en el programa y se mostró muy contento con su cita. Emilian, de 27 años, es una joven comunicadora social que intenta hacerse un hueco en el mundo influencer y que se quedó muy sorprendida por todo lo que le contaba Víctor durante la cena. "Víctor es una persona que te sorprende, que te llama la atención una vez escuchas su nombre. Es como un licor embriagador para una mujer", se presentaba él, hablando de sí mismo en tercera persona. .

"Qué guapísima. Me ha parecido una muñequita, tan delgadita, con un estilo extraordinario, la cintura bien marcada... tipo Barbie", dijo nada más ver a Emilian. Aunque el se mostró muy contento, a ella no le parecía convencer Víctor como pareja: "No es mi tipo por la manera en la que se expresa, por cómo se viste... Es súper elegante, pero no es mi tipo".

A pesar de ello, disfrutaron de la cena. "¿Si tendría una segunda cita con Emilian? Yo creo que sí", respondió Víctor. "Me apetecería seguir divirtiéndonos y seguir conversando, y luego, ya que derive en lo que sea. Lo he pasado muy bien con ella, no te puedo decir otra cosa...", agregaba. No obstante, ella le rechazó, lo que no sentó bien al joven comunicador. "Mira que no te voy a querer mirar a la cara, ¡eh! Me dejas aquí la espinita en el corazón. Has quedado como la mala de España y no te lo van a perdonar mis futuros fans ni los tuyos, seguramente", reaccionaba él. "Ya nos despediremos en otra ocasión porque no considero que ahora haga falta", zanjaba, mientras abandonaba la silla.