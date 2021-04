Carlos Sobera confiesa el peor momento de su vida: "Me llevé un susto terrible, era una cosa muy grave"

Carlos Sobera está en plena cresta de la ola tras el estreno de El precio justo, el concurso con el que Telecinco aspira a derribar el liderato de Pasapalabra en esa franja de la tarde. Sobera ha concedido una entrevista a Lecturas en la que se ha sincerado sobre su nuevo proyecto y también sobre algunos de los aspectos más oscuros de su pasado.

El precio justo de Carlos Sobera

El presentador afronta con mucho optimismo esta nueva etapa profesional: "Espero mucho del concurso porque hemos creado un clima de fiesta, alegría y buen rollo con la excusa del juego, que ya de por sí es divertido". Sobera ha confesado que se ha inspirado en sus antecesores en el puesto, Joaquín Prat y Carlos Lozano: "Vi el que presentó Joaquín Prat, fue un fenómeno absoluto y con razón. Luego también vi el de Carlos Lozano en TVE cuando competía con él, porque yo hacía ¿Quién quiere ser millonario? a la misma hora".

Sobera ha explicado también cuál cree que es el secreto del éxito de First Dates, el programa que presenta hace cinco años. "El casting elige muy bien a todos los que van. Son personajes tan poliédricos e interesantes que no puedes evitar quedarte pegado a la pantalla (...) aunque choque su forma de pensar, hablar o vestir", ha asegurado.

El momento más duro de la vida de Carlos Sobera

Sobera no ha tenido problemas para confesar también cuál es el momento más duro que ha vivido a nivel personal en los últimos años, el derrame cerebral que sufrió su mujer en 2019. "Tuvo una suerte tremenda porque no le quedó ninguna secuela y se recuperó muy bien, y eso que llegó, por estar en la UCI, a coger meningitis. Es una total y absoluta superviviente. Fue un susto importante. Le pasó trabajando en la oficina del teatro sobre las once y yo llegué a la una al hospital. Me llevé un susto terrible, era una cosa muy grave. Hubo suerte y todo fue bien".