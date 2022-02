Carlos Latre revela a Bertín Osborne uno de los momentos más duros de su vida: "El dinero se esfumó"

Carlos Latre es un conocido humorista y colaborador de televisión, conocido principalmente por sus voces, y es que tiene cerca de 600 registradas en su repertorio de personajes. Sus inicios fueron como locutor radiofónico, hasta que en 2002 dio el salto a la tele como el gran imitador de 'Crónicas Marcianas'.

Este programa fue el comienzo de su carrera y el que le abrió las puertas a muchos otros proyectos. En sus veinte años de trayectoria en la pequeña pantalla ha formado parte de programas de Cuatro como 'Maracaná' y 'Channel nº4', o 'Crackòvia' de TV3. Actualmente, sigue formando parte del equipo de Pablo Motos, de manera esporádica, y del concurso presentado por Manel Fuentes, aunque nunca ha dejado de lado el teatro y se encuentra en plena gira de 'Golfus de Roma'

Durante su visita a 'El Show de Bertín', el programa de Canal Sur que presenta Bertín Osborne, el humorista se ha sincerado y ha explicado, con todo detalle, cómo vivió uno de los momentos más duros de su vida. "Pues mira, cuando acabó 'Crónicas Marcianas', tenía 25 años y ganaba muchísimo dinero. Crónica era el problema más de más éxito, pero era la red también para un trapecista de la tele más grande que había", ha comenzado diciendo.





Cómo se arruinó Carlos Latre

"De repente te sueltan al mundanal ruido y yo dije apartaros de aquí que ahora voy a producir mi serie, voy a hacer yo todo", aseguraba, pero las cosas no salieron como estaba previsto. Latre produjo una serie que "fue un fracaso estrepitoso", ya desde el equipo "pensamos que duraría tres temporadas y duro cuatro programas". El humorista "había invertido todo el dinero y se esfumó".

Bertín ha escuchado con asombro, como Carlos le confesaba que "fue muy duro", porque "de repente fue una hostia de realidad que te deja absolutamente atontado". Sin embargo, el humorista sacó una parte muy positiva de este momento: "Me di cuenta de cómo eran los malos momentos. Yo siempre digo que en los malos momentos soy un tío que, con todo lo nervioso que soy, con todo lo movido, en los peores momentos es cuando más calma tengo".

"En aquel momento dije bueno si no es aquí será tocando en el metro o en la calle, me da igual porque sé que lo hago bien, y sé que saldré adelante sin problema. Entonces realmente esa bajada a los infiernos me permitió empezar a hacer teatro, empezar a hacer espectáculos en directo, trabajar más irme a Londres a estudiar. Me hizo lo que soy ahora con lo cual bienvenido sea esa ruina", ha concluido.