Carlos Latre fuera de Antena 3: la persona que desvalijó su casa y el detalle físico que siempre le acomplejó

Carlos Latre es un conocido humorista y colaborador televisivo, aunque es principalmente reconocido como el hombre de las mil voces, dado que tiene registradas unas 600 voces en su repertorio de personajes. Aunque comenzó en los medios de comunicación como locutor radiofónico, pronto se convirtió en un popular rostro televisivo. Fue en 2002, cuando 'Crónicas Marcianas' le presentó ante los espectadores como un gran imitador.

El programa presentado por Javier Sardá le sirvió de trampolín y prontot le salieron nuevos proyectos. Al año siguiente se hizo con su propio programa en Telecinco, 'Latrelevisión'. Posteriormente, se hizo un hueco en Cuatro al frente de 'Maracaná' y 'Channel nº4'. En 2007, volvió a la cadena de Mediaset con 'Réplica', ofreciendo así un espacio dedicado a las parodias. Desde 2008 participa también en el programa 'Crackòvia' de TV3.

En 2009, dio el salto a Atresmedia y, desde entonces, participa de manera habitual en espacio de esta cadena como 'DEC' y 'La Escobilla Nacional'. Desde entonces, es un colaborador habitual de 'El Hormiguero', donde participa esporádicamente para imitar a algún personaje o al propio invitado del espacio de las hormigas. De la misma manera, actualmente, continúa formando parte del jurado de 'Tu cara me suena'.

En 2012, comenzó a grabar 'Señoras que...' para Neox y, desde ese mismo año, comenzó a trabajar en La 1 al frente de espacios como 'Letris' o 'Uno de los nuestros'. Lo que compagina con su presencia en Antena 3, donde también se le ve en 'Me resbala'. Actualmente, sigue formando parte del equipo de Pablo Motos y del concurso presentado por Manel Fuentes, aunque nunca ha dejado de lado el teatro y, este 2021, ha llevado a cabo 'Golfus de Roma'.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de él más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre el humorista que resulta desconocida para sus seguidores.









Se arruinó

Aunque es un exitoso personaje televisivo, Latre ha tenido que superar varios baches para forjar su carrera actual. Según contó el propio humorista en 'Rivera y amigos', sección de entrevistas presentada por Fran Rivera en 'Espejo Público', cuando terminó su etapa en 'Crónicas Marcianas' se arruinó. "Es necesario para triunfar bajar a los infiernos. Tuve la suerte de arruinarme al poco de salir de 'Crónicas Marcianas' y tener que reinventarme otra vez", comenzaba contando.

"Tuve la suerte de pegar un pelotazo cuando tenía 19 años y sí, luego me arruiné completamente, me quedé pelado como una rata", corroboraba en una entrevista para 'Semana' en 2019. "No derroché, sino que me lancé a la piscina y me metí en la producción de 'El mundo de Chema'. Era joven e inexperto y fue terrible", aclaraba Latre. "Como he tenido dinero y lo he dejado de tener, al final siempre digo que pase lo que pase, nunca pasa nada", agregaba.

"Acabó 'Crónicas Marcianas' y estaba muy sobrado. Había ganado muchísimo dinero y produje 'El mundo de Chema', una serie que me arruinó. Perdí todo mi dinero y me quedé tieso como un palo", contaba también en 'Liarla Pardo'. "Lo que tú vales depende de la audiencia y eso es muy complicado de gestionar. Pero de los fracasos también se aprende...", opinaba, haciendo referencia a que es muy difícil que un trabajo depende de los datos.

"Con los años me he dado cuenta de que aquello fue mi gran universidad. Fueron seis años con los mejores", aseguró Latre. "Una de las cosas que más he aprendido en lo profesional es que cuando estás arriba, todo el mundo te quiere y te adula. Y cuando por alguna razón no triunfas, te quedas más solo que la una. Para mí fue doloroso. Acabé una etapa con ‘Crónicas marcianas’ y monté mi propia producción, donde invertí todo lo que tenía, y no funcionó. Fue un desastre. Estuve a punto del abismo, muy mal y perdí muchas cosas. De pronto no llama nadie y cuando digo nadie, es nadie. Dejas de existir y eso para mí fue un punto de inflexión en mi vida. Me di cuenta de que no te puedes creer nada", se sinceraba en 'Vanitatis'.









Problemas con Hacienda

Aunque logró recuperarse y superar sus problemas económicos, en enero de 2015, tuvo que hacer frente a serios problemas con Haciendo. El cómico fue multado con una importante cantidad de dinero por la Agencia Tributaria. Tal y como explicó el propio Latre, se debió a un "ajuste de un cambio de criterios en la Administración".

"Lo único que ha ocurrido es que hubo un cambio de criterios en la Administración y, al igual que tuvieron que hacer otros compañeros de profesión, estamos arreglando la situación. Por tanto, ni tengo problemas ni paso por un momento de dificultad tributaria", aclaraba el imitador frente a todas las informaciones que señalaban que debía dinero a Hacienda.

Tal y como declararon algunas fuentes cercanas al artista en 'LOC', el humorista "calcula que en los próximos tres años toda la recaudación de su obra de teatro va a ir a parar al Estado para pagar la multa".









Víctima de un robo

El pasado 2013, Latre tuvo que interponer una denuncia por un robo en su casa. Esta noticia fue un duro golpe para la familia, ya que la responsable del hurto fue la asistenta que trabajaba con ellos. El humorista no quiso dar demasiado detalles, pero aseguró que el robo fue "importante" y que los objetos tenían un gran valor sentimental, además de anillos, pulseras, pendientes y una edición de coleccionista de Rólex.

"Tuvimos una fuga de agua en casa y como es una vivienda aislada de todos los vecinos, al estar un mes fuera de casa, imagina lo que me encontré cuando abrí la puerta ¡Aquello parecía Jumanji!. Todo quedó absolutamente destrozado. Todo. Estuvimos un año entero de obras y en ese trasiego de gente fue cuando sucedió todo. Tuvimos que mudarnos a otro lugar. Este tipo de cosas te hacen estar más alerta", contaba el humorista.

"Ha sido un gran batacazo porque hemos descubierto que la persona que lo ha hecho, y a la que la policía ha detenido, es nuestra chica de servicio", contaba en una entrevista para 'Vanitatis'. "Llegó un momento en el que cada vez que entraba en casa veía fantasmas por todas partes y me asustaba. En este tipo de robos, la policía siempre sospecha de alguien del entorno, porque no ha sido como los robos que han sufrido José Luis Moreno o Camilo Sesto, por poner un ejemplo", confesaba. "Se ha llevado algunas piezas de mucho valor sentimental, las típicas cosas que le he regalado a mi mujer, Yolanda, a lo largo de todos nuestros años de vida en común. Se ha llevado anillos, collares, pulseras que han costado un dinero, pero el golpe emocional ha dolido más que el económico", aseguraba Latre.









Víctima de una estafa

Los nombres con mayor repercusión de nuestro país no están exentos de las estafas. En octubre de 2021, Carlos Latre se vio envuelto en una estafa y decidió denunciarlo a través de sus redes sociales.

"Hoy quiero denunciar públicamente a los estafadores y mentirosos que han publicado esta información", comenzaba escribiendo el cómico. "La entrevista es falsa. Las fotos son robadas de mis redes sociales y publicaciones. La empresa es una estafa. Y, evidentemente, es todo una mentira", aclaraba. A continuación, Latre adjuntaba una fotografía de una noticia, con un rótulo rojo donde se incluye "noticia falsa", en la que se asegura que "Carlos Latre ha sido demandado por divulgar el secreto de adelgazar".

Hoy quiero DENUNCIAR públicamente a los estafadores y mentirosos que han publicado esta información.

La entrevista es FALSA

Las fotos son robadas de mis RRSS y publicaciones

La empresa es una ESTAFA

Y, evidentemente, es todo una MENTIRA. pic.twitter.com/sQCn4wqwBk — Carlos Latre (@Carlos_Latre) October 7, 2021

"Desde Ertal Producciones, mi productora y en mi nombre, denuncio públicamente esta publicación, su autoría y difusión por ser un absoluto montaje. Publicación que se ha hecho sin mi consentimiento y poniendo en mi boca respuestas y frases que jamás he pronunciado", continuaba explicando desde sus redes sociales.

"Simplemente constatar que mi método personal para adelgazar está basado en una dieta sana, ejercicio y bajo control médico siempre. Sin uso de pastillas que ni conozco ni os recomiendo que utilicéis, y partiendo de la base del esfuerzo y la constancia", agregaba.

Simplemente constatar que mi método personal para adelgazar está basado en una DIETA SANA, EJERCICIO y bajo CONTROL MÉDICO SIEMPRE. Sin uso de pastillas que ni conozco ni os recomiendo que utilicéis y partiendo de la base del esfuerzo y la constancia. — Carlos Latre (@Carlos_Latre) October 7, 2021





"Sé que no soy el único al que han falseado la identidad para publicarse ese tipo de noticias y sé que tampoco se puede hacer nada, pues se trata de servidores 'fantasma', empresas ficticias con sedes internacionales y sin base legal ni médica", declaraba. Seguidamente, hacia un llamamiento a sus seguidores para no hacer caso "de estas mentiras que utilizan perfiles públicos para llegar a más gente".

Por favor, NO HAGÁIS CASO DE ESTAS MENTIRAS que utilizan perfiles públicos para llegar a más gente. Basta ya de engaños y mal uso de la comunicación. — Carlos Latre (@Carlos_Latre) October 7, 2021

"Basta ya de engaños y mal uso de la comunicación", pedía, aparentemente cabreado. A continuación, el cómico señalaba que otro conocido actor español ha sido víctima de esta estafa: "Mi solidaridad para mi amigo Santiago Segura, que también ha sido objeto de estas publicaciones engañosas", zanjaba Latre, quien con un sencillo "gracias" dio por finalizado el hilo de Twitter.

Por cierto, no soy el único al que le afecta este tipo de información falsa, mi solidaridad para mi amigo @SSantiagosegura que también han sido objeto de estas publicaciones engañosas.



GRACIAS

Carlos Latre pic.twitter.com/sAnsCZ18eN — Carlos Latre (@Carlos_Latre) October 7, 2021





Patrimonio

Sin embargo, Latre ha logrado superar todos estos baches y remontar. A nivel financiero, el cómico tiene varias empresas. Su negocio principal, en el que ha ejercido todos los cargos posibles, cuenta con un patrimonio de 2,5 millones de euros. Producciones Ertal SL, en la que su mujer Yolanda es apoderada, ha pasado varios años con una facturación de más de un millón de euros.

Asimismo, cuenta con patrimonio inmobiliario, en el que acumula viviendas, trasteros, garage... Por otro lado, tiene una vivienda habitual en la que vive con su mujer y su hija Candela. Esta es una casa adosada con piscina, ubicada en una zona residencial muy conocida del Baix Llobregat, donde viven otros famosos como los hermanos Muñoz.









Su vida sentimental

Later es muy cuidadoso con su vida privada. Sin embargo, todo el mundo conoce que, en 2004, se casó con la periodista Yolanda Marcos. Juntos formaron una familia y tuvieron a su pequeña Candela. Actualmente, es un matrimonio feliz, pero no lo han tenido fácil. Tras once años de matrimonio, el desgaste de la relación se vio acentuada por el traslado del cómico a Madrid por motivos de trabajo, ya que ella se quedó en Barcelona y la distancia no se lo puso fácil. Finalmente, decidieron separarse. No obstante, en 2017, apostaron por darse una segunda oportunidad y, desde entonces, son muy felices junto a su hija.

"Cada pareja cambia a lo largo de la vida. Aprender de esos cambios y errores es maravilloso, y es lo que nos ocurrió a nosotros. Aprendimos, cambiamos, reseteamos y fuimos a por ello", contaba Latre para 'Lecturas' tras reconocer que "salieron muy fortalecidos" del bache. "Nosotros decimos que no fue una crisis, fue un ‘reset’ de un tiempo", aclaraba.

"Ella es completamente diferente a mí. Yo soy soñador y estoy todo el día volando, y ella es terrenal y sensata", contaba el humorista, señalando las diferencias que hay en su matrimonio y que le jugaron una mala pasada en aquel momento.









El motivo por el que dejó de fumar

Pensando en su carrera profesional, Latre tuvo que dejar uno de sus grandes vicios. El cómico no solo dejó el tabaco por salud. Durante una imitación de David Bisbal, le salió un gallo y no puedo alcanzar la nota a la que llega el exitoso cantante. Fue entonces cuando decidió dejar de fumar para cuidar su voz y centrarse en mejorar sus imitaciones.

Su complejo de la infancia

Aunque ahora se encuentra muy en un gran momento, no siempre tuvo una vida fácil. Además de los fracasos en su juventud, durante los inicios de su carrera, tuvo una infancia complicada. "Yo creo que me hice humorista por lo cabrón que fui de pequeño", opinaba Latre en una entrevista a Bertín Osborne en 'Mi casa es la vuestra'. "A lo mejor lo estoy magnificando un poco porque es lo que recuerdo, pero yo sentía un poco el odio. Sentía que me querían matar", confesaba.

"Hace poco tuve la oportunidad de ir al psicólogo porque quería saber. Y me dijo que estaba clarísimo, que tenía que ir a mi infancia, ya que los patrones de mi vida se habían ido repitiendo y eran de aprobación", contaba el cómico. "Me dijo que yo tenía marcado a fuego cuando yo era un cabrón de niño y que es lo que me ha ido persiguiendo durante toda mi vida", aseguraba el humorista.

"Pero en el colegio era muy buen niño. Estudiaba, muy buenas notas, jugaba muy bien al fútbol... ", recordaba. "Todo era cuestión de aprobación. Además, yo era gordito, tenía un poco de complejo... Siempre he sido un tío bastante acomplejado", afirmaba el comunicador, dejando claro que era un niño acomplejado que buscaba la aprobación del resto.









Su relación con los Reyes

El ser un reconocido imitador por su presencia en diversos programas de televisión y por protagonizar obras de teatro le ha permitido conocer a las personas más reconocidas de nuestro país. Incluso mantiene una estrecha relación con los reyes de España, aunque concretamente con la Reina Letizia.

"Hemos coincidido en algún acto y me han dicho que les gustaría venir a verme. El Rey y yo tenemos la coincidencia de que nacimos el mismo día. Nos llevamos once años. Les mando invitaciones y a ver si alguna vez pueden venir al teatro. De todas formas, te diré que coincidí con la reina Letizia trabajando en la misma empresa periodística", cuenta el humorista en una entrevista para Vanitatis.

Además, fue compañero de Letizia: "Letizia trabajaba en Sogecable, en Canal Plus presentando los informativos, y yo también estaba en esa época en la cadena. Siempre que nos hemos encontrado, ha sido muy amable. La última vez fue en ARCO. Me vieron, se pararon rompiendo el protocolo y nos pusimos a charlar", agregaba.









Su encuentro con el Papa

Asimismo, durante una de sus visitas a 'Espejo Público', el cómico confesó que había tenido la suerte de conocer al Papa Francisco en persona. "Estuve con él en el Vaticano", contaba para después asegurar que el Papa "es tremendamente amable". Tal y como contó Latre, el pontífice le preguntó que a qué se dedicaba. "Le dije que era humorista y que, en los tiempos que corren, intento hacer la vida más divertida", recordaba.

El humorista reveló que, cuando el Papa se enteró de que se dedicaba a hacer imitaciones, le pidió que hiciese de Messi. "¿Puedes hacer a Messi?", le preguntó, a lo que Latre le respondió "por supuesto".

"Tuve audiencia con él gracias a mi amigo, Domingo Zapata, que pintó con él, y a través de la fundación Scholas, que colabora con el Vaticano. Tuve la oportunidad de estar con él. Fue amabilísimo, cercano y una persona que te mira a los ojos y te escucha, algo tan difícil en estos días", contaba Latre en una entrevista para 'El País'.

Aunque el pontífice quiso comprobar de primera mano el gran registro de voces de Latre, el cómico no se atrevió a imitarle: "Lo he hecho alguna vez en la radio, pero no iba allí para ponerme a imitarlo. Sí que tuve oportunidad de hacerle un poquito de Messi, aunque él es muy del San Lorenzo".









La reacción de Carmen Calvo por su imitación

Aunque tiene más de 600 personajes en su repertorio, en los últimos años Latre ha dedicado gran parte de su tiempo a imitar a los políticos más sonados en la actualidad. Esto se debe a que aparece esporádicamente en 'El Hormiguero' para dar vida a personajes del momento. Este es el caso de Carmen Calvo y José Luis Martínez- Almeida, a quienes ha dado vida en varias ocasiones.

"El que es abierto de mente se divierte con sus imitaciones. En estas últimas que he hecho en 'El Hormiguero', la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, me envió al día siguiente una felicitación", contaba Latre en una entrevista para 'La Vanguardia', haciendo referencia a cuando imitó a Calvo.

"El ministro José Luis Ábalos también, me consta que en Casa Real gustan mucho mis imitaciones y que tienen un gran sentido del humor. En el ámbito futbolístico, Messi está encantado también con la suya...", aseguraba el humorista. "Estuvimos hablando durante la maratón del ‘Yo me corono’ que hicimos durante el confinamiento y, desde el primer momento, se prestó a ayudarnos y puso su cara para la causa y la verdad es que fue fantástico", contaba.

Lejos de ofenderse, los protagonistas de sus imitaciones disfrutan tanto que muchos "le piden que les imite": "Lo que debe suceder entonces es que el propio famoso pide que le imite...". "Me lo dijo hace poco el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Alemida, con quien coincidí en un acto", contaba, lo que poco después se cumplió en el programa presentado por Pablo Motos.