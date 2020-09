Carlos Franganillo, obligado a cortar una entrevista con un directivo de la OMS en TVE: “Lo lamentamos”

El presentador de los informativos de la noche de TVE, Juan Carlos Franganillo, ha tenido que cortar abruptamente esta semana a un ex directivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en pleno directo a la vez que se disculpaba con el invitado. Y es que el motivo radicaba en problemas técnico de sonido, por lo que ni el periodista ni Daniel López Acuña pudieron continuar con la entrevista sobre la situación actual del COVID en España.

Una situación que en las últimas semanas se está convirtiendo en un habitual en redes sociales, donde no dejan de 'cazar' al presentador en varios renuncios durante problemas técnicos. Una circunstancia habitual en los medios de comunicación, pero que recientemente saca la cara más carismática del periodista de Radio Televisión Española. Tal fue el caso en la entrevista en directo la pasada temporada con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, o con una conexión en directo con la corresponsal de TVE en Moscú, con motivo del caso de envenenamiento del opositor Navalny.

Franganillo, obligado a cortar en directo

“Muchos factores pueden haber influido en que Madrid presente unos datos tan preocupantes, España es, desde mitad de verano, el país europeo con mayor tasa de contagios. Hablamos con Daniel López Acuña, ex directivo de la OMS”, así introducía esta semana Franganillo a su invitado durante el Informativo 2 de TVE. En ese momento, le formulaba la pregunta: “¿Qué ha marcado la diferencia? ¿Por qué volvemos a tener los peores datos de Europa?”, pero la respuesta era un vacío y silencio solo llenado por el técnico de sonido, que todavía tenía que colocar el pinganillo al entrevistado.

Pero las complicaciones no terminaban ahí. Cuando el directivo de la Organización Mundial de la Salud comenzaba a responder, el sonido era de mala calidad y prácticamente inaudible, no solo para el espectador, sino también para el periodista. Un falle que tenía su reflejo en la cara de Franganillo que, tras unos pocos segundos de espera, decidía cortar por lo sano: “Señor López Acuña, lamentamos tener que interrumpir la entrevista. Parece que no hay una buena calidad de sonido, trataremos de recuperarla en otro momento”. Efectivamente, la entrevista se pudo recuperar posteriormente.

���� Fallo al inicio de una entrevista en directo en el Telediario.



La cosa ya empezaba mal con esa entrada en plano para poner el pinganillo. pic.twitter.com/pZymau2F4U — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) September 16, 2020

Otros 'problemas técnicos' de Franganillo

A finales del mes de agosto el periodista de RTVE se volvía viral de nuevo, en esta ocasión por las palabras que se le escapaban en plena conexión en directo con la corresponsal en Moscú, Érika Reija. En plena crónica sobre el caso de envenenamiento del opositor ruso Navalny, el sonido del micrófono de la corresponsal no conseguía llegar con buen sonido hasta el plató, lo que provocaba el enfado monumental de Franganillo, al que se le escapaba un “joder macho”.

También en el mes de abril, en pleno inicio de la pandemia por el coornavirus en España, una entrevista del periodista de TVE con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, acababa en anécdota. Tras concluir la entrevista, Franganillo daba paso a una crónica que entraba antes de que concluyera el paso. Por un segundo pudimos ver la cara de frustración del presentador por el fallo.