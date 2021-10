Carballo lanza un rotundo mensaje desde 'La Sexta Noche' sobre la situación en La Palma: "De momento"

El volcán de La Palma sigue en el centro de la noticia tres semanas después de que entrara en erupción y desde los distintos espacios televisivos continúan informando sobre la última hora que se vive en la isla. En 'La Sexta Noche' ha analizado lo vivido en los últimos días de la mano de expertos como el doctor Carballo, médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal, quién ha dado mandado un claro mensaje tras hablar con la gerente del hospital de La Palma.

Las dos últimas noticias sobre la erupción de Cumbre Vieja pasan por su cara norte y por la situación en el aeropuerto de la isla. El flanco norte del volcán se ha derrumbado, en torno a las 20:30 horas de la tarde de este sábado, según comunicaba el Instituto Volcanológico de Canarias.

Involcan ha difundido en sus redes sociales imágenes del colapso, que se producía el mismo día en el que se había derrumbado la cara norte del cono de la erupción del nuevo volcán de La Palma. Este derrumbe parcial de la cara norte del cono del nuevo volcán ha llevado a la emisión de coladas en varias direcciones, una de las cuales ha generado preocupación por desplazar una importante masa de lava.

Por otra parte, el aeropuerto de La Palma ha recuperado la operatividad este sábado al mediodía después de que la nube de cenizas expulsadas por la erupción del volcán en Cumbre Vieja afectase al aeródromo e interfiriese en los vuelos programados en la isla. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) informaba en sus redes sociales de que continúan las labores de limpieza de ceniza en las zonas que aún no están operativas.

César Carballo lanza un mensaje a los palmeros tras hablar con responsables del hospital de La Palma

Tras poner al día a los espectadores de la última hora, el programa que lidera José Yelamo trataba el tema de los gases expulsados por el volcán, que es uno de los que más preocupan. "Hablamos de los gases que se están desprendiéndose dióxido de azufre. Afortunadamente hay que dejar claro se está por un lado monitorizando minuto a minuto, yo diría que casi segundo a segundo por parte de los profesionales de la UME y lanzan un mensaje tranquilizador", apuntaba el presentador y daba paso al doctor Carballo que lanzaba el siguiente y contundente mensaje.

"Hay que mandar un mensaje de tranquilidad. Hoy he estado en conversaciones con la gerente de allí del hospital de La Palma y con el coordinador de urgencias, está todo el dispositivo preparado para lo que haga falta, pero de momento no hace falta porque no están viendo patologías respiratorias" contaba el urgenciólogo en 'La Sexta Noche'.

"La gente está cumpliendo muy bien con los mandatos de las autoridades y lo que se está viendo, sobre todo, es la tragedia humana. Crisis de ansiedad, crisis de pánico, qué es lo normal en estos casos. Por tanto lanzar un mensaje de tranquilidad: el volcán está muy monitorizado y los palmeros pueden estar muy tranquilos", concluía Carballo.

Hoy en @SextaNocheTV mesa científica que compartimos con grandes expertos en el volcán.

Agradable que la ciencia diga teniendo hueco en "prime time".

Una apuesta que es de agradecer.@EvaMCabrero1@CrisGarciaBaylo@jjyelamo@Veronicasanztvpic.twitter.com/us5os3QpiA — Cesar Carballo (@ccarballo50) October 9, 2021