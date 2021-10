Las consecuencias que ha tenido para Jordi Évole entrevistar a Iván Redondo en La Sexta

El pasado domingo 3 de octubre, Jordi Évole regresaba a La Sexta con la nueva temporada de 'Lo de Évole', donde tuvo la oportunidad de entrevistar al ex asesor de Pedro Sánchez, Iván Redondo, persona clave para que el líder socialista llegase al Palacio de la Moncloa.

Durante la entrevista se trataron diversos temas, pero la conversación se centró sobre todo en su reciente salida del Gobierno, ya que fue formó parte de la restructuración que Pedro Sánchez realizó en los últimos meses.

Redondo, hombre de confianza de Pedro Sánchez desde la moción de censura del año 2018 contra Mariano Rajoy, dejó el Palacio de la Moncloa hace unos meses, dejando paso a una nueva etapa del Gobierno de coalición. Durante los últimos años, Iván Redondo ha sido el hombre de confianza de Pedro Sánchez, clave en la elaboración de la moción de censura y también pieza fundamental en su papel como presidente del Gobierno y en las diversas campañas electorales que ha afrontado en los últimos meses.

Su salida fue muy sonada, ya que muchos se preguntaron el motivo que estaba detrás de su distanciamiento con el líder socialista. En este sentido, Iván Redondo ha desvelado muchos secretos en esta entrevista, incluso la propuesta que le hizo Sánchez nada más aterrizar en el despacho presidencial.









Quien fue tres años jefe de Gabinete de Sánchez, ha negado que Pedro Sánchez tuviera celos de él, así como de que fuera el responsable de la repetición de las elecciones al no ser posible el entendimiento entre PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno en el verano de 2019.

Ha revelado que la estrategia de presentar una moción de censura contra el expresidente del PP, Mariano Rajoy, se desarrolló bajo el lema "ganar perdiendo y a veces se gana", antes de manifestar que "realmente Rajoy eligió" al dirigente socialista como Jefe del Ejecutivo porque "cada presidente elige a su mejor creación".



"Me tiro por el barranco en mi trabajo, pero lo suelo hacer en paracaídas" o "no me voy a ir al PP" , son algunas de las afirmaciones que el próximo columnista de La Vanguardia ha expresado durante la entrevista, en la que ha señalado que su última conversación con Sánchez fue "sincera, directa, humana y no laboral".

Sin embargo, sí ha sido más explícito sobre su salida de Moncloa, en medio de "llantos y aplausos" y ha vaticinado que Sánchez es quien más probabilidad tiene de ser el presidente en las próximas elecciones y "sin duda lo será, si marca el camino con determinación como hasta ahora". Preguntado por Évole si le votaría, ha asegurado: "sin duda votaré a Pedro Sánchez. Hoy, aquí y ahora".