El cantante de 'La Ruleta de la Suerte' se salta el guion y habla de un espectador a través de redes sociales

Joaquín Padilla es una de las caras reconocibles más 'desconocidas' de Antena 3. Pocos espectadores le conocen por su nombre real, sino por ser la voz de la banda de música que acompaña al concurso 'La Ruleta de la Suerte', programa que presenta desde hace más de 15 años Jorge Fernández, y que es el líder de audiencias indiscutible de la parrilla televisiva previa al informativo. El presentador, Laura Moure y Padilla forman un trío carismático.

No obstante, el cantante de 'La Ruleta de la Suerte' ha sido noticia recientemente por haberse 'saltado el guion' del programa y haberse dirigido directamente a un espectador del espacio de Antena 3. Eso sí, curiosamente no lo ha hecho haciendo referencia al espacio.





Al parecer, mientras Joaquín Padilla caminaba por la calle, el cantante fue detenido por un hombre. Se trataba de un fiel seguidor del programa de Antena 3 y le dijo que había sido lo único que había podido animarle durante los meses más complicados de la pandemia y de todo aquello malo que estaba ocurriendo en el mundo. Un suceso que, desde luego, tuvo una inmediata reacción por parte del artista y que quiso compartir en sus redes sociales.

"Hoy me ha parado un señor por la calle y me ha dicho que con todos los acontecimientos terribles que están pasando en el mundo, ver la ruleta era lo único que le animaba", contaba el artista español. "Qué bonito alegrar la vida a la gente... a veces uno no es consciente. La compañía que hacemos. Me ha alegrado el día", ha agregado el cantante de 'La Ruleta de la Suerte'.

"Besazo para todos los que nos acompañáis cada día", agregó el cantante.

Unas palabras que todos sus seguidores quisieron agradecer y recibió cientos de comentarios agradeciendo su presencia en la pequeña pantalla. "Sois parte de las familias, no nos dejéis", "Es cierto, nos animáis y hacéis desconectar un poco de la realidad" o "Estoy de acuerdo con este señor, me gusta mucho la ruleta y lo veo todos los días" son solo algunos de los mensajes que recibió el cantante del programa como respuesta.

Un gesto que, desde luego, ha sido muy bien recibido por parte de todos los seguidores del espacio, que les han pedido a los grandes protagonistas de Antena 3 que sigan haciéndoles felices cada día.

El pasado del cantante de 'La Ruleta de la Suerte'

El músico del programa tiene un pasado que muchos no conocen, a pesar de ser mucho más mediático de lo que piensan.

Lo cierto es que en su haber el músico cuenta con el mérito de haber sido el vocalista de una de las bandas de pop más exitosas de principios del siglo XXI en España, además de haber cursado un doctorado en materias muy alejadas de la música, así como una breve participación en el programa 'Gran Hermano' de Telecinco.





Lo primero que se le viene a la cabeza a los seguidores del músico de 'La Ruleta de la Suerte' es que también es conocido por ser uno de los fundadores y vocalista de la mítica banda Iguana Tango, autora de hasta 7 números uno en las listas de éxitos en España. Quizás la canción más conocida del grupo, fundado en 1999, es 'Te Perdí', y que catapultó a la banda como uno de los grupos más escuchados a principios de siglo.

Tanto fue así que Telecinco les invitó en 2003 para que actuasen en directo durante una de las galas de las primeras ediciones de 'Gran Hermano' que, curiosamente, su primera entrega llegó el mismo año de fundación de Iguana Tanto.