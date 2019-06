La canción censurada de Estopa sale a la luz en 'El Hormiguero'

Estopa ha ido a 'El Hormiguero' a promocionar su nuevo 'single', 'Fuego', que encabezará el disco homónimo el 18 de octubre para conmemorar los 10 años que los hermanos Muñoz llevan en la música. Pero otra canción ha sido la estrella de la noche: 'Pesadilla F'. "A nosotros no nos ha prohibido nada nadie. Nos hemos censurado nosotros mismos, por lo que pueda decir la gente. Pero esta vez hemos hecho caso a alguien que nos ha censurado".

Esa persona ha sido su padre, Pablo Muñoz Garrido, que reclamó que la retiraran de su repertorio: "Era una canción que me dijo mi padre: "Por favor, quitadla, que me van a llamar Pablo Escobar y me voy a pelear con la gente"". Pablo Motos les ha pedido que la interpreten. Al principio, se han mostrado reticentes, pero después David ha cantado la frase de la discordia, con su hermano José a la guitarra: "Anoche descubrí que mi padre traficaba con hachís…". "Le iba a suponer un disgusto innecesario y preferimos omitirla", ha explicado.

Estopa se ha sumado al club platino de 'El Hormiguero', al que pertenecen todos los entrevistados que han participado en 10 entregas. En estos últimos 10 años, David y José Muñoz han disfrutado de una suculenta cena en el cielo, han medido sus cabezas (la de David contaba con 63 centímetros de diámetro), han promocionado los éxitos que han puesto a la venta e, incluso, David fue hipnotizado. "Te juro que me hipnotizaron. Mi familia y mis amigos no me creían. Me hipnotizó tres veces. Y pensé: "No quiero verte más". Me hipnotizó, me programó y me reprogramó y a partir de ahí empezó el declive de mi carrera", ha confesado, entre risas.