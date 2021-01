Canales Rivera destapa el motivo por el que Antonio David Flores ha desaparecido de "Sálvame"

El programa "Sálvame" ha dejado de contar estos días con Antonio David Flores. El exyerno de Rocío Jurado, un habitual en estos últimos meses del programa conducido por Jorge Javier Vázquez, ha 'desaparecido' de la noche a la mañana sin que el espacio diera los motivos. Debido a su amplio plantel de colaboradores, es habitual que todos ellos se vayan turnando en función de los días que tienen contratados con la productora del programa. Pero tantos días sin ver a Antonio David Flores habían comenzado a alarmar a la audiencia. ¿Le habían echado como colaborador?

Ha sido Canales Rivera, tal vez ahora uno de sus mayores enemigos, el que ha dado a conocer los motivos de su ausencia. Desde que Canales Rivera llegó a ‘Sálvame’ para hablar de la guerra familiar entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, ha habido muchos cambios en el programa. El primero, que el nuevo colaborador ocupa una silla fija y rara vez es la que falta de lunes a viernes en el formato. Incluso le arrebató el puesto a Antonio Montero mientras estaba concursando en su nueva sección ‘Quiero dinero’ para sentarse él y desvelar secretos de la familia por petición de la dirección. Aunque, eso sí, esta apuesta arriesgada le ha salido muy cara al torero.

Fue precisamente Antonio Davidel que le traicionó, contando una información comprometida sobre su vida privada que le ha traído muchos problemas. Y es que hizo pública una deslealtad a su pareja que, aunque no llegó a más, le ha costado la ruptura a Canales, que está destrozado por haber perdido a la que era la mujer de su vida. Un tema recurrente en el programa del que hablan siempre que encuentran un hueco y que ha dejado en un segundo plano al ex guardia civil, que lleva más de 10 días desaparecido de la televisión y no ha dado señales de vida, preocupando a toda la audiencia, que se pregunta dónde se ha metido. Un misterio que ya hemos podido resolver gracias precisamente a su examigo Canales.

Un despiste lleva a Canales Rivera a hablar sobre la salud de Antonio David

El pasado 18 de enero fue el último día que pudimos ver a Antonio David en ‘Sálvame’ y ha hecho saltar todas las alarmas. En este caso ha sido Canales Rivera, quien en un despiste, ha desvelado el secreto mejor guardado del colaborador, desatando todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Mientras la presentadora Carlota Corredera hablaba de un colaborador que había traicionado a Canales Rivera, son muchos los que automáticamente han pensado en Antonio David. Al haberle traicionado ya anteriormente, su nombre salió el primero, pero finalmente fue Gustavo González el que desveló un detalle muy comprometido sobre su verdadera relación con su tío Riverita, fallecido hace unos días tras una larga batalla contra el cáncer. Y la pregunta seguía siendo: ¿dónde está Antonio David?

El motivo de la ausencia de Antonio David en ‘Sálvame’

Como decíamos, fue Canales Rivera el que sin querer desveló dónde se encuentra realmente Antonio David y por qué lleva más de 10 días sin aparecer por ‘Sálvame’. Para defenderle de su supuesta traición, aseguró que no podía salir porque está “malito en casa” al haberse contagiado de Covid-19. Un detalle que hasta ahora desconocíamos y que tanto el colaborador como el programa habían ocultado a la audiencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Jorge Javier hace llorar a María Patiño en directo en 'Sálvame': "¡No puedo!"