Jorge Javier hace llorar a María Patiño en directo en 'Sálvame': "¡No puedo!"

El pasado miércoles, al comienzo del programa, Jorge Javier Vázquez quiso gastarle una broma a María Patiño, ya que los sustos de la colaboradora se han convertido en algo habitual para los seguidores de 'Sálvame' y 'Socialité' y que suele regalar momentos muy divertidos.

El presentador del espacio la asustó por la espalda haciéndole cosquillas, lo que terminó con el característico grito de la colaboradora. Sin embargo, esta vez, Patiño no se rió y su susto se desencadenó en lágrimas: "¡Has hecho lo que has hecho! No puedo hoy ¿Es que no sabes que no puedo?", exclamaba muy agobiada.

De manera inmediata, la presentadora abandonó el plató muy disgustada. Aunque el sonido del plató se apagó para enfocar toda la atención en Patiño y en Vázquez, quien había ido tras ella para disculparse, se escuchaba cuchichear a los colaboradores, intentando averiguar que le pasaba. "Está llena de moratones", decían. "Porque lleva la faja. Se le puede soltar todo", aseguraban.

Tras recuperar la calma, la colaboradora explicó que le duele mucho la barriga y que tiene "cicatrices". A pesar de ello, Patiño parecía no querer explicar porque se encontraba mal y solo se limitaba a decir que el presentador le había hecho mucho daño. No obstante, minutos después, la presentadora regresó con sus compañeros entre risas.

"Me duele mucho la barriga", aseguró la periodista. "Se hecho unas cicatrices en la barriga", aclaró Jorge Javier. "Mira como me ha salido el sarpullido", se quejó la presentadora de 'Socialité', mientras mostraba a la cámara sus brazos llenos de ronchas. Aunque seguía riéndose y todo terminó como un momento cómico, Vázquez le pidió perdón para poder continuar con el programa.

"No pasa nada, absolutamente nada", sentenció Kiko Hernández, dejando claro que, como siempre, la reacción de su compañera había sido exagerada.

Por este tipo de escenas, Patiño se ha convertido en la clara protagonista del espacio de Telecinco. La semana pasada vivió otro momento de tensión al sufrir un ataque de vértigo al subirse con Paz Padilla a las alturas del plató. "Estoy empapada en sudor", confesó muy asustada tras asegurar que le suele pasar desde que se quedó "embarazada hace muchos años. Me quiero bajar ya".

Patiño responde a Carmen Borrego

Después de lo sucedido, Vázquez continuó con el programa y, una vez recuperó el aliento, Patiño volvió a intervenir cuando estaban hablando de las últimas declaraciones de Carmen Borrego. La menor de las Campos aseguró que tenía miedo a algunos colaboradores, entre los que se encuentra María Patiño.

"Dice que soy mala persona, pero en el 'Deluxe' me comió la boca nada más verme", dijo la colaboradores muy sorprendida. Asimismo, Vázquez, con el tono irónico que le caracteriza, ofreció trabajo a la menor de las Campos y le propuso ocupar el lugar de María Teresa Campos en 'Sálvame' como defensora de la audiencia.