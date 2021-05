El cambio de 'Pasapalabra' al que Roberto Leal se opone en rotundo: "Eso sería la muerte"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Por el momento, Pablo Díaz se ha convertido en el mejor concursante de la prueba y en el concursante más longevo del concurso de Antena 3. Además, también ha estado a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones, lo que le impidió el fallar la última letra que quedaba azul en 'El Rosco'.

En los inicios del programa en Antena 3, Díaz protagonizó el enfrentamiento más llamativo con Luis de Lama. La rivalidad entre ambos fue de las más seguidas por los espectadores, ya que ambos participantes fueron muy queridos por la audiencia. Tras la salida de Lama, Marta Terrasa se convirtió en una gran rival para Díaz, venciéndole en 'El Rosco' en alguna ocasión. No obstante, tras su derrota, Javier Dávila es el concursante que más difícil se lo está poniendo.

Esta constante rivalidad entre Pablo Díaz y los nuevos concursantes que ocupan la silla azul, se ha convertido en uno de los pilares del concurso. Como consecuencia, los espectadores muestran sus favoritismos en redes sociales y culpan al programa de ponérselo más difícil al contrincante. Incluso acusan a Roberto Leal de posicionarse.

"Es bueno para el formato que haya fans. Está claro que, si en algún momento, quien ama a Pablo entiende que 'El Rosco' de Javier Dávila es más fácil, lo dirá; y al contrario también. En Twitter me dicen, no mucho, que se nota que Pablo es mi favorito, pero también que se me ve el plumero con Javier. Al público de 'Pasapalabra', que es bastante respetuoso, le hierve la sangre porque no solo se ponen a jugar, sino que van con su equipo: ProPablo o ProJavier", ha declarado Leal al respecto, en una entrevista para ABC.





"Eso sería antitelevisivo para el formato"

Asimismo, para intentar evitar cualquier tipo de amaño que pueda afectar a sus favoritos, la audiencia ha propuesto adjudicar los Roscos de otra manera y sortearlos entre los concursantes o que los participantes se enfrenten a las mismas definiciones. Una medida que ha sido rechazada de manera rotunda por el conductor del concurso de Antena 3.

"De entrada hay un Rosco 1 y un Rosco 2. Quien llega con más segundos coge el primero. Las definiciones son igual de largas y difíciles; normalmente hay tres o cuatro muy difíciles. La gente también dice que se ponga el mismo Rosco para los dos. Eso sería antitelevisivo, la muerte del formato, el aburrimiento", ha asegurado el comunicador.

Por otro lado, Leal también ha sido preguntado por el anuncio que confundió a los espectadores y dejó caer que Pablo Díaz se llevaría el bote. Finalmente, aunque el concursante parecía estar convencido de saberse la respuesta, se quedó a un letra de llevarse más de un millón de euros.

"En ningún momento se dijo que se lo iba a llevar. Se dio a entender que se quedaba a una. Mucha gente tenía ganas de que Pablo se lo llevara. El panadero del barrio, que es mi amigo, me decía '¡Me has engañado!'", aclaró el presentador de Atresmedia.