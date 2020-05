El cambio físico de Ivana Icardi tras su paso por 'Supervivientes', con mensaje a Hugo incluido

Cada vez va quedando menos para la final de 'Supervivientes 2020'. Son pocos los participantes que van quedando en Cayo Paloma y cada vez las fuerzas se tambalean más. Es por eso que cada vez es más interesante saber cuántos kilos han perdido los supervivientes a lo largo de la aventura.

En 'Supervivientes: Conexión Honduras' se pudo comprobar qué hay después del paso de la isla, y como los kilos se que se han perdido se pueden recuperar fácilmente. Sobre este efecto rebote hablaron Yiya y Nyno. La extremeña había cogido 7 kilos durante su primera semana fuera del concurso, mientras que el cantante que había perdido 18 kilos durante su paso por el concurso confesaba haber ganado ya 10.

Como cada domingo era momento de conectar con el último concursante expulsado de la semana, en esta ocasión la argentina Ivana Icardi que no pudo vencer en un duelo muy igualado a Jorge y se despidió de la aventura hondureña y del que había sido su amor hasta las últimas semanas, Hugo Sierra, para pena de muchos.

Así ha cambiado 'Supervivientes' a Ivana Icardi

La argentina ha sido una de las concursantes más guerreras de la edición, y ha aguantado hasta casi el final del concurso siendo una completa desconocida para todos. Poco ha poco se fue ganando a su público y se convirtió en una de las participantes que más veces ha ostentado el puesto de líder.

El paso por el concurso había dejado signos evidentes de cambios físicos en Ivana, principalmente en sus rasgos faciales, que se habían marcado mucho más que al inicio de la aventura. Además, la joven confesba que antes de entrar en el concurso se miraba "millones de veces al día" en el espejo, de ahí su reacción cuando por fín se vio en un espejo. "¡Ay, por favor, Jordi estoy flipando! No soy yo, esto no soy yo. Soy un chupa chups, solo cabeza. No tengo ni culo, lo tengo en el tobillo. Madre mía, he adelgazado un montón. Mi marca registrada eran los flotadores y el culo gordo y ahora nada. ¡Qué fuerte!", exclamaba Ivana sorprendida antes de conocer que había perdido 13,7 kilos.

El cambio de Ivana Icardi tras su paso por 'Supervivientes'Mediaset España

La relación de Ivana y Hugo a examen

Tras analizar el cambio físico de la argentina, Jordi González ha querido preguntarle por el tema que más vídeos ha protagonizado por su parte, los de su relación con Hugo Sierra. Sobre los motivos que han llevado al uruguayo a ponerle punto y final a la relación Ivana sigue sin entenderlo: "Estoy muy decepcionada, todavía no lo entiendo y sigo en bucle con lo mismo. Para mí amar es otra cosa". Tras varias hipótesis, la joven ha confesado que prefiere hablar las cosas con Hugo cuando todo haya terminado en el concurso, ahí será cuando le pida explicaciones. "No quiero dar todavía un veredicto porque quiero hablar con él y si tiene una explicación lógica, cuando salga hablarlo todo".

Analía, madre de @iicardi7: "Le puedes decir a Hugo de mi parte que a nuestra edad no se le va diciendo 'te amo' a cualquier persona, ya tenemos la edad suficiente para saber a quién amamos y a quién no" https://t.co/0FBgMJbayp#ConexiónHonduras13pic.twitter.com/MUUe5xUhg7 — Supervivientes (@Supervivientes) May 17, 2020

Como todos los supervivientes, Ivana recibió la sorpresa de la llamada de un familiar. En el caso de la argentina fue su madre, Analía. Antes de hablar con ella, la superviviente pedía perdón por su concurso: "No creo que les haya gustado verme llorando o gritando como una loca". Finalmente, tras hablar con su madre la joven se rompía: "Eres nuestra ganadora, campeona y sabes que toda la familia está contigo. Seguro que tu hermano está mirando y siempre están. Si has perdonado a Hugo después de cómo se está comportando contigo, creo que perdonar a tu padre es lo mejor que podéis hacer", haciendo hincapié en la mala relación que tiene Ivana con su padre y su hermano.

También tuvo la madre de la concursante tiempo de mandar un recado al que había sido su yerno durante el concurso: "Con la cabeza bien alta y cuando tengas esa conversación con Hugo le puedes decir de mi parte que con esa edad ya no vamos diciendo 'te amo' a cualquier persona. Ya tenemos la edad suficiente para saberlo. No te mereces sufrir por nadie", le animaba.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

'Supervivientes': La fría despedida entre Ivana y Hugo Sierra

El detalle en la cara de Jorge Javier Vázquez que desconcierta a todos: "¿Pero qué se ha hecho?"

'Supervivientes' consigue chantajear a sus concursantes jugando con su hambre; Ana María Aldón será rapada