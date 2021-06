Cachondeo con lo que se ve en el rótulo de Socialité mientras habla Rocío Flores: “¿Quién lo ha escrito?”

Curioso momento el que se ha vivido este domingo en 'Socialité' cuando los espectadores del programa de Telecinco han visto lo que alguien había escrito en el rótulo mientras pasaban imágenes de Rocío Flores. Concretamente el espacio que presenta María Patiño ha querido rescatar el tenso momento vivido esta semana entre la hija de Antonio David Flores y el maestro Joao en el plató del debate de 'Supervivientes'.

El ambiente estaba caldeado por las críticas de la colaboradora Belén Rodríguez al papel que estaba desempeñando Olga Moreno, pareja de Antonio David Flores durante el reality de supervivencia. “Para mí mi familia es lo más importante y me he sentido un poco identificada”, comentaba Flores, que ella misma ha pasado por la experiencia de Honduras con Mediaset. “Yo he pasado por ahí y se me remueve todo. El tiempo se va y no vuelve”. “Las personas fuertes cogen los malos momentos y le sirven como lección de vida”, comentaba la hija de Rocío Carrasco, que en los últimos meses se ha estrenado como tertuliana de 'El Programa de Ana Rosa', a la vez que su madre hablaba de su familia en el documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'.





El rótulo de 'Socialité' cuando sale Rocío Carrasco



Pero algo ha debido ocurrir tras las cámaras del programa de Telecinco mientras pasaban las imágenes que se ha colado un rótulo de lo más peculiar. En lugar de hacer referencia a Flores o a su enfrentamiento con el maestro Joao en 'Supervivientes', podía leerse: “Texto para faldón de prueba esto es una prueba para faldón de prueba esto es una prueba”. Un error de realización de lo más peculiar, que bien parecía que alguien estaba testeando los textos. En cualquier caso, el faldón ha permanecido varios segundos en pantalla sin que nadie se diese cuenta. Salvo los espectadores.









Cachondeo en las redes con 'Socialité'



Un momento que ha hecho desatar las bromas en las redes sociales, donde los seguidores del programa de María Patiño se partían de la risa con la equivocación del equipo de Telecinco. “Última hora”, “¿Quién lo ha escrito? ¿Rajoy?” o “¿Os ha quedado claro?”, eran algunas de las mofas de los usuarios.

Pero más peculiar podía parecer sin duda que, pasados los segundos, en lugar de cambiar el texto del rótulo, el equipo de realización del programa ha decidido crear un faldón nuevo y colocarlo encima del érroneo. “¿De verdad nadie se ha dado cuenta de que la pieza llevaba este faldón? Lo han arreglado poniendo encima otro”, se percataba una de las espectadoras en Twitter.

¿¿De verdad nadie se ha dado cuenta de que la pieza llevaba este faldón?? Lo han arreglado poniendo encima otro ???? #socialite464#RFpic.twitter.com/VkZ4EHY5pe — Beatriz BBG (@BeitaBBG) June 20, 2021