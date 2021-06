Rocío Flores, entre lágrimas, envía un nuevo mensaje a su madre: "Se me remueve todo"

Rocío Flores lo ha vuelto a hacer. La nieta de la Jurado ha mandado un mensaje indirectamente a su madre Rocío Carrasco desde el plató de 'Supervivientes' en el que colabora. Sin poder retener las lágrimas al ver la prueba de 'el puente de las emociones' con los concursantes de esta edición, la joven ha recordado su paso por la isla asegurando que le ha cambiado al vida.

Tras revivir las historias personales de Omar Montes y Melyssa Pinto en las que sus respectivas familias eran las protagonistas, Rocío ha asegurado entre lágrimas desde plató: "Para mí mi familia es lo más importante y me he sentido un poco identificada". Olvidándose una vez más de la repercusión que pueden tener sus palabras, la hija de Antonio David Flores reclama el cariño y la atención de su madre que ya ha dejado claro de manera pública que no está preparada para un reencuentro con sus hijos.

Consciente de la importancia de la familia, Rocío ha insistido en su experiencia de supervivencia: "Yo he pasado por ahí y se me remueve todo. El tiempo se va y no vuelve" ha explicado la joven, enviándole un claro mensaje a su madre con la que hace muchos años que no comparte su vida. "Las personas fuertes cogen los malos momentos y le sirven como lección de vida", ha sentenciado tras escuchar la experiencia de Melyssa con los trastornos alimenticios.

LA MALA NOCHE DE ROCÍO FLORES EN "SUPERVIVIENTES"

La presencia de Rocío Flores también hizo que la hija de Antonio David quedara en una situación comprometida al pelearse en plató con el maestro Joao, con el presentador Carlos Sobera y hasta con el regidor del programa. "Yo en mis redes hago lo que quiero. ¿Quieres que hablemos de lo que has borrado de las tuyas?", dijo Joao en alusión a los numerosos tweets de Flores en contra de su madre. Mientras el público no paraba de aplaudirle a él, Rocío Flores afeó la imparcialidad del regidor al no pedir nunca que le dediquen los aplausos a ella. "Regidor, ¿ahora no hay aplauso? De p... madre. No me vaciles", dijo.

Después, continuó quejándose de lo que considera un complot contra Olga, señalando a la colaboradora Belén Rodríguez, ausente en plató. Algo que sorprendió a Carlos Sobera: "Belén no está aquí. Aunque seamos de la misma cadena, somos programas distintos. Lo que quieras decirle a Belén corresponde que lo hagas en otro contexto, pero aquí no", le ha dicho el presentador. "¿Y dónde lo hago? ¿Mañana en El programa de Ana Rosa? ¿Es comprensible que esté harta de que se critique a una persona porque no se lo merece?", respondió Flores, muy nerviosa.

