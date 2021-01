El cabreo de Javier Ruiz con un youtuber que se niega a pagar impuestos en España: "Nada originales"

Javier Ruiz, colaborador de diversos programas de Mediaset como 'Ya es mediodía' o 'Cuatro al Día', ha estallado en directo contra un 'youtuber' al explicarle por qué tenía que pagar impuestos en España, más concretamente a Wolverine.

En los últimos días se ha generado mucho debate en nuestro país tras conocer que 'El Rubius', uno de los youtubers más importantes de nuestro país, haya decidido mudarse a Andorra para evitar pagar impuestos en nuestro país. Todo ello ha provocado que muchos youtubers se pronuncien sobre el tema y también periodistas y analistas económicos que han valorado la repercusión que estas marchas pueden tener para nuestro país.

La polémica de los youtubers con los impuestos

En los últimos años, el movimiento 'youtuber', no ha dejado de crecer, provocando incluso que se convierta en un oficio para muchas personas debido a la gran cantidad de dinero que generan subiendo contenido a Internet y también a sus perfiles en las redes sociales. En este sentido, este viernes, en el programa de Cuatro presentado por Joaquín Prat, Javier Ruiz ha querido explicar a uno de estos youtubers la importancia que tiene pagar impuestos en nuestro país.

"Se hablaba de la fuga de capitales como si fuese una broma, si se habla de esto es porque muchos nos hemos ido", empezaba subrayando el youtuber, Wolverine. "Sois gente joven y entiendo que no tengáis esa malicia, pero no. Llevamos muchos años hablando de esto. Antes de vosotros estuvo Montserrat Caballé, es que no sois ni en esto originales. Elusión fiscal lleva existiendo muchos años, no estáis sembrando un debate nuevo: estáis haciendo una cosa que es eludir impuestos, y estáis en todo vuestro derecho. Tenéis que entender que los que nos quedamos a pagarlos estamos en nuestro perfecto de decir que no es justo lo que estáis haciendo y que no es solidario", le explicaba el periodista.

La respuesta de Javier Ruiz a un youtuber

"¿Y qué problema hay con los que estamos de acuerdo con este tipo de sistema se queden en España y los que no se marchen? Yo ingreso desde muchos países. A mí personalmente empresas españolas no me pagan", le ha preguntado el youtuber, cuestión que ha despertado el enfado de Javier Ruiz.

"El problema que hay es que para llegar donde tú estás, tú has conducido para llegar a Andorra por unas carreteras que hemos pagado con los impuestos de España. También has recibido una educación que hemos pagado con los impuestos de quien tributa en España. Para pagar las pensiones a tus padres hemos estado tributando en España. El problema que hay, de lo que tú estás diciendo del portazo, es que lo que dejas atrás es lo que te ha llevado a donde tú estás. En esto no tenéis ninguna solidaridad y temo que tampoco tenéis ninguna razón".

Javier Ruiz explicándole a Wall Street Wolverine por qué hay que pagar impuestos y todo lo que le debe a ellos. pic.twitter.com/b8B5ZpIWhF — Alex_��☭ (@LaDeseducacion) January 29, 2021

También te puede interesar

La pregunta de Ana Rosa a Javier Ruiz que le deja con esta cara: "¿Qué diría Podemos?"

Javier Ruiz hace enmudecer el plató de 'Cuatro al día' con esta reflexión: "Si obligamos a..."