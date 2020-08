Antonio Naranjo, rotundo con Javier Ruiz por su última frase en televisión: "Es un bochorno"

La pandemia del coronavirus está llenando muchísimo espacio en los medios. La televisión no es ajena a ello. De hecho, es muy posible que sea en ella en la que más se está abordando la pandemia. Sólo hay que ponerse a hacer zapping por los canales mañana o tarde para comprobar que el virus está en los distintos canales prácticamente a todas horas.

De ahí que los distintos periodistas que colaboran en los programas que analizan la actualidad también sean mirados con lupa. Es el caso de Javier Ruiz, que ha provocado numerosos comentarios en las redes sociales por la frase que dijo en uno de los espacios en los que participa como tertuliano.

La frase de Javier Ruiz que ha indignado a las redes

Este jueves, el periodista se mostró muy contrariado en ‘Cuatro al Día’ a raíz de los ataques que considera que sufren aquellos informadores más proclives a apoyar a la izquierda. “Basta ya de intimidar, acosar y presionar a los periodistas que no cantamos el Cara Al Sol”, afirmó Ruiz muy severo.

"Basta ya de acosar e intimidar a los periodistas que no cantamos el cara al sol".



Grande Javier Ruiz.



pic.twitter.com/tkTVrkZKrf — Antonio Mautor (@AntonioMautor) August 13, 2020

Tras hacerse viral en Twitter el fragmento de vídeo en el que Ruiz pronunciaba esta sentencia, muchos han optado por criticarle. Incluidos algunos compañeros de profesión, como Antonio Naranjo.

Antonio Naranjo, rotundo con Javier Ruiz

El colaborador de ‘Herrera en COPE’ ha querido dar su opinión sobre la polémica protagonizada por Javier Ruiz. Han protagonizado algún que otro ‘encontronazo’ en los platós por su diferencia de pareceres, aunque esta vez Naranjo ha decidido utilizar Twitter para arremeter contra Ruiz. Porque, a pesar de que se llevan bien en lo personal, sus opiniones distan mucho de ser las mismas.

“Tengo aprecio por Javier Ruiz, pero eso de decir ‘Basta ya de intimidar, acosar y presionar a los periodistas que cantan el Cara al Sol’ es una tontería. Lo difícil en este país es ser crítico con el Gobierno. Y quienes lo somos, al menos yo, jamás denigramos a sus apoyos”, ha considerado en primer lugar.

Tengo aprecio por Javier Ruiz, pero eso de decir "Basta ya de intimidad, acosar y presionar a los periodistas que cantan el Cara al Sol" en una tontería. Lo difícil en este país es ser crítico con el Gobierno. Y quienes lo somos, al menos yo, jamás denigramos a sus apoyos. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) August 13, 2020

Poco después, ha añadido: “La frase es ‘Que NO cantan el cara al sol’, perdonen el fallo. Como si todos los que criticáramos a este Gobierno nefasto lo hiciéramos y fuésemos encima premiados. La frase es un bochorno”.

la frase es "Que NO cantan el cara al sol", perdonen el fallo. Como si todos los que criticáramos a este Gobierno nefasto lo hiciéramos y fuésemos encima premiados. La frase es un bochorno. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) August 13, 2020

Entre las respuestas al tuit de Naranjo, se encuentra un vídeo de hace unos años en el que aparece Javier Ruiz afirmando lo siguiente: “Yo creo que la calle está menos indignada de lo que debería. Yo creo que lo que está pasando es de tal grado de escándalo… Que no haya pasado nada más demuestra que, al contrario de lo que dicen quienes nos gobiernan, la gente tiene un civismo de espectáculo. La gente tiene un nivel intelectual del carajo, y aquí los que se están portando mal son los que nos dan lecciones. No la gente en la calle, que ha tenido una educación… No ha habido un solo incidente, no ha habido un ataque… ¿Que la gente está caliente? Sí, pero que no está tan caliente como podría estar… Ya te lo digo yo: seguro”.