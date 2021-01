La pregunta de Ana Rosa a Javier Ruiz que le deja con esta cara: "¿Qué diría Podemos?"

Ana Rosa Quintana, presentadora de 'El Programa de Ana Rosa', ha dejado pillado al periodista y colaborador del espacio de Mediaset, Javier Ruiz, después de una pregunta que tenía como protagonista indirecto Unidas Podemos.

Todo se ha producido mientras se hablaba de las previsiones catastróficas que el Fondo Monetario Internacional ha presentado de cara al futuro económico de nuestro país, ya que prevé que España crecerá este año un 5,9% menos de lo que pensaba, una cifra que provoca mucha incertidumbre de cara a los próximos meses en nuestro país.

La realidad económica de España

España está viviendo la tercera ola de la pandemia, con los datos de contagiados y fallecidos disparados. En este sentido, muchos negocios, sobre todo de la hostelería y el turismo, se ven obligados a permanecer cerrados por las restricciones que se han impuesto en cada comunidad autónoma. Además, muchos trabajadores se encuentran dentro de los ERTE, provocando una auténtica crisis respecto al mercado laboral nacional.

En la crónica que ha sido narrada por Javier Ruiz y por Ana Rosa Quintana, los dos periodistas han querido debatir sobre algunos aspectos de estas medidas. En este sentido, la presentadora de Mediaset ha señalado que "suben las previsiones de todos los países menos el nuestro".

En este sentido, Javier Ruiz ha querido matizar a la presentadora señalando que el FMI rebaja las previsiones a tres países: "Rebaja a tres países: Italia, Reino Unido y España. Por ese orden somos los terceros a los que más se les rebaja y tenemos un riesgo, y es que la recuperación va a empezar en algunos países y esto se está rompiendo y nos estamos quedando atrás".

Sobre ello, Javier Ruiz ha apuntado a los dos sectores más castigados por la pandemia: "Tenemos un problema y el problema se llama hostelería y turismo. Creo que es evidente de que ha llegado el momento de cambiar las políticas".

La reflexión de Javier Ruiz que ha sorprendido a Ana Rosa

Por ello, el periodista ha apuntado a las decisiones que se deberían tomar desde el Gobierno: "Hasta ahora las políticas era proteger al trabajador. Eso está bien, pero ha llegado el momento de proteger también al empresario a través de ayudas directas, y ese momento parece haber llegado ya. Lo dice el Fondo Monetario y ayer lo dijo el Gobernador del Banco de España diciendo que hay que dar ayudas directas, y el único que parece no haberlo asumido todavía es el Ministerio de Economía. Yo creo que se asume o efectivamente nos descolgamos".

Javier Ruiz y Ana Rosa Quintana pic.twitter.com/Xnf6B34mSB — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) January 28, 2021

Esta reflexión de Javier Ruiz ha despertado las dudas de Ana Rosa Quintana, que no ha dudado por preguntar que si en caso de que se llevaran a buen puerto estas medidas cuál sería la postura de Podemos. "Pero si la ministra de economía decidiera proteger al empresario, ¿qué diría Podemos?", ha señalado la presentadora ante el silencio de un Javier Ruiz que se ha mostrado incómodo con la cuestión. Después, Ana Rosa ha matizado que no era una pregunta que iba directamente a él. "Bueno, ahí se queda esta pregunta en el aire. No era a ti la pregunta".

