Buenafuente confiesa el tenso momento que vivió con un seguidor por la calle: "Yo no trabajo para ti"

Andreu Buenafuente es uno de los humoristas y presentadores de televisión más reconocidos de nuestro país. A pesar de haber pasado por multitud de espacios, actualmente, es principalmente conocido por ser fundador de la productora audiovisual 'El Terrat' y por estar ligado a Movistar+, ya que, desde 2016, se encuentra al frente de 'Late Motiv'.

Desde que se hizo un hueco en la pequeña pantalla, siempre ha estado expuesto a múltiples comentarios. El comunicador suele mojarse en polémicas a la hora de hacer sus monólogos o cometarios a lo largo de su espacio, lo que le ha llevado a ser el objetivo de las críticas en numerosas ocasiones.

Aunque siempre ha sobrellevado todos los momentos con humor, según ha reconocido en una entrevista para 'El Confidencial', le siguen afectando las críticas aunque ya esté acostumbrado a ellas y "quien diga que no, miente": "Tenemos un trabajo expuesto y siempre estamos pendiente de cómo se recibe. Me afecta la crítica que lleva como bilis, predisposición de 'no me vas a gustar nunca hagas lo que hagas' o 'yo estoy en un plano mental en el cual tú no encajas y te voy a dar cera'".

"Esto me duele porque soy muy refractario a la violencia verbal, al odio... en mi vida privada nunca me verás pelearme, yo no grito, cuando me enfado, me callo. Estoy en un oficio en el que cualquiera te suelta lo que quiere, sobre todo en estos tiempos actuales de bronca y de redes sociales, en la que se ha destapado un poco la caja más insensata de los truenos. Pero luego te quedas con que no le puedes gustar a todo el mundo y con las cosas buenas", reconoció, dejando claro a que ha aprendido a vivir con ellas.





A raíz de esto, el presentador confesó que vivió un tenso enfrentamiento con un seguidor cuando estaba en el aeropuerto para coger un avión: "Mira, acabo de recordar una vez que un tipo muy faltón e invasivo me dijo en un aeropuerto "oye tío, una foto, tal...". Y le digo, 'perdona, que ahora no puedo que voy justo de tiempo', muy educado yo, algo que siempre intento", comenzó contando, dejando claro que tenía prisa para no perder el vuelo.

"Y me suelta 'no te voy a ver más'. Y le respondí '¿sabes qué pasa?, que yo no trabajo para ti'. Esto es muy duro porque está el paradigma ese de que los que trabajamos en la tele somos como para todos, pero llega ya un punto en el que hay gente para la que ya no te apetece trabajar", desveló el conductor del programa de Movistar+, recordando ese momento como un episodio desagradable al que tuvo que enfrentarse.

"Soy un muy agradecido y cuando me dicen gracias, les abrazaría"

A pesar de ello, reconocer ser una persona "bastante optimista": "Incluso ahora, que está la cosa como podemos comprobar, peor que nunca. Digamos que la vida está poniendo a prueba mi optimismo. Yo busco territorios luminosos, de disfrute, que me conecten con lo que siempre he sido, estoy en esto para disfrutar porque me gusta. Es un regalazo estar tantos años viviendo, viviendo bien, de esto. Entonces lo oscuro lo intento evitar y no quiero que se meta en mi cabeza".

Además, ha reconocido que es una actitud que intenta transmitir cada día al equipo de 'Late Motiv': "Pero es una lucha desigual porque hay días que dices 'hoy estoy jodido', pero automáticamente sale un motorcito de mi interior que dice 'venga, me cojo a la gente buena, divertida'. En mi equipo hay una norma, que es que aquí venimos a pasarlo bien, no se grita, no se pegan broncas, no se descalifica... son entornos que yo me he creado a medida para estar bien y es algo que siempre busco".

A raíz de esto, ha recordado un momento que vivió con mucha ilusión parte de unoa seguidores de su trabajo: "Yo soy un tío muy agradecido y cuando me dicen gracias, les abrazaría. Tengo en mi camerino un papelito muy bonito de hace tres o cuatro años de cuando un día estaba en un restaurante y el camarero me dice 'unos señores que se han ido le han dejado esto'. Me dio pena no poder saludarlos, pero al leer el papelito ponía 'gracias por alegrarnos en los momentos más difíciles'. Y dije 'hostia tío, esto casi que justifica todo'. Lo tengo ahí con celo para recordar el vínculo, que al final es precioso".