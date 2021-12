Broncano no da crédito con lo que dice Belén Esteban cuando nombra al Gobierno: "¿Pero de qué habla?"

La noche del jueves, 'La Resistencia' sorprendió a sus seguidores al recibir a Belén Esteban como invitada. Además de abordar diferentes temas de su vida privada, entre bromas, David Broncano también quiso preguntarle por algunas cuestiones de la actualidad política. El presentador quiso saber si se había vacunado, un tema que derivó en el Gobierno. En ese momento, la colaboradora de 'Sálvame' perdió el hilo y se metió "en un jardín" para evitar mojarse en política.

En primer lugar, la comunicadora de Telecinco solo tuvo buenas palabras para la sanidad pública y confirmó que se había vacunado y que, actualmente, estaba pendiente de la tercera dosis. Asimismo, opinó que la vacunación es importante: "Todo el mundo se tiene que vacunar". En ese momento, Broncano le pidió que, "como representación del pueblo español", enviase "un mensaje a cámara del Gobierno de España diciendo: 'Hay que vacunarse, estamos orgullosos de ser el país con más vacunas'". No obstante, Esteban no pareció entenderlo y, desde el momento que se citó al Gobierno, comenzó a negar con la cabeza.

"Esto es bonito, somos el país con más porcentaje de vacunación", corroboraba Broncano, mientras la invitada lo corroboraba: "Ya, ya, sí, sí". Ante su reacción, el conductor del espacio de Movistar+ le preguntó por qué no quería mandar el mensaje. "Bueno yo tengo mis ideas y entiendo que mucha gente no esté de acuerdo conmigo, pero...", comenzaba diciendo ella, lo que descolocó al presentador. "Pero si yo tengo las mismas", apuntaba el comunicador.

"Yo entiendo que la vacuna está muy bien y es verdad que vamos más adelantados que otros países, pero creo que vamos para atrás en otras cosas", opinaba la entrevistada. "¿Te vas a contradecir en lo que has dicho?", soltaba entonces Broncano, sin entender el cambio de postura de la colaboradora. "No, yo digo que la vacuna es verdad que vamos muy bien, pero creo que para otras cosas vamos para atrás, entonces hay que tener un equilibrio", intentaba explicarse ella. "Pero si yo te estoy diciendo lo de la vacuna", insistía el presentador. "No, lo de la vacuna bien", repetía Esteban, metiéndose en un jardín al no haber entendido la petición de Broncano.

??Belén??Esteban??se??mete??en??un??jardín??



that's escalated quickly pic.twitter.com/6K7GZmmr4u — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 3, 2021









"¿Pero de qué habla?"

"¿Y qué pensabas que estaba diciendo que dijeses?", le preguntaba el conductor del espacio. "Bueno, es que yo estoy ahí un poco en ese tema de...", se empezaba justificando ella, lo que descolocaba todavía más a Broncano. "¿Pero de qué habla?", soltaba el presentador, lo que desató las risas del público. "Te juro que no sé de qué me estás hablado", aseguraba él.

"¿Quieres que te lo resuma yo?", intervenía Ricardo Castella para acabar con el tenso momento provocado por un malentendido. "Creo que le has dicho: 'Podrías felicitar al Gobierno'. Y ha dicho: 'Creo que no'", resumía el cómico. Una vez aclarado el asunto, Broncano declaró que se refería a felicitar solo por la vacunación. "Que estoy orgullosa, pero todavía falta mucha gente por vacunarse, entonces hay que vacunarse. Pero si me hablas de otro tema del Gobierno, no estoy de acuerdo", zanjaba Esteban.

Como consecuencia, el conductor del espacio ha pulsado el botón de la gente que "se mete en jardines". "Vale ya me he enterado, que no querías felicitar al Gobierno de España. Yo no te diría que hicieses eso, que cada uno felicite a quien quiera. A cada uno ‘Perro’ Sánchez le gusta más o menos, nosotros no vamos a decir nada", ha bromeado el cómico.